iPhone 15 i samochody BMW to połączenie, z którego lepiej nie korzystać

Z racji, że do wystąpienia tego błędu potrzebne są dwa dość specyficzne czynniki, to nie będzie to raczej zbyt powszechna usterka. Przynajmniej na razie, bo niewykluczone, iż dotyczyć ona może także samochodów innych marek, ale o tym jeszcze nic nie wiadomo. Tak czy inaczej, problem się pojawił i warto przyjrzeć się bliżej, o co tak naprawdę chodzi.

Właścicieli nowego iPhone’a 15 jeżdżących BMW może spotkać niemiła niespodzianka

Jak podaje MacRumors, użytkownicy nowych iPhone’ów natrafili na niespodziewany błąd po tym, jak ładowali swój smartfon przy pomocy podkładki do ładowania bezprzewodowego w samochodach BMW. Już w zeszłym tygodniu niektórzy zauważyli, że chip NFC w ich iPhonie 15 działa nieprawidłowo po użyciu podkładki do bezprzewodowego ładowania w pojeździe. Wedle informacji, iPhone’y wchodzą w tryb odzyskiwania danych z białym ekranem, a NFC przestaje działać po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Już samo w sobie jest to problemem, zwłaszcza dla osób, które regularnie korzystają z funkcji Apple Pay. Użytkownicy napotykający problemy otrzymują w aplikacji Portfel komunikat o błędzie „Nie można skonfigurować Apple Pay”. Warto też pamiętać, że to właśnie dzięki łączności NFC działa też cyfrowy kluczyk do samochodu. Nie dość więc, że nie można zapłacić za zakupy, to jeszcze może się zdarzyć, iż nie będziemy mogli wsiąść do własnego auta.

Trudno wskazać konkretne modele BMW, w których pojawia się ten problem. Ładowanie bezprzewodowe pojawiło się po raz pierwszy w modelu BMW serii 7 z 2016 roku i od tamtej pory producent umieszczę ja we wszystkich nowych samochodach. Skargi natomiast pochodzą od posiadaczy iPhone’ów 15 Pro i Pro Max, ale nie ma pewności, że model podstawowy i Plus są wolne od tego problemu. Jeśli więc jeździcie takim autem i właśnie zakupiliście iPhone’a 15 – lepiej powstrzymajcie się od ładowania go bezprzewodowo w waszym pojeździe.

Nie wiadomo, co do końca odpowiada za usterkę, ale zgodnie z raportami użytkowników, nawet wymiana wadliwego urządzenia nie rozwiązuje sprawy. Niektórzy bowiem uzyskali w serwisie nowy smartfon ze względu na awarię chipa NFC i po ładowaniu w BMW problem znów się pojawił. Obecnie nie ma żadnego realnego rozwiązania. Wiele zagranicznych redakcji skontaktowało się już z firmą Apple, jednak żaden komentarz jeszcze się nie pojawił. Znając jednak giganta z Cupertino, na odpowiednią poprawkę raczej długo nie będzie trzeba czekać.

Istnieje możliwość, że obecny problem jest w pewien sposób powiązany z przegrzewaniem się iPhone’ów, na które skarżą się użytkownicy od jakiegoś czasu. Ładowanie bezprzewodowe generuje więcej ciepła niż przewodowe, dodatkowo w pojeździe, zwłaszcza w cieplejszy dzień, temperatura może być znacznie wyższa. Dodajmy do tego brak elementów chłodzących w podkładce ładującej i kiedy połączymy to ze zgłaszanymi problemami z nagrzewaniem się iPhone’ów 15 Pro, można w tym upatrywać powodów uszkodzeń modułu NFC. A przynajmniej takie są spekulacje. Jak jest w rzeczywistości? Tu musimy poczekać na odpowiedź firmy.