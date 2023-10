Home Nauka Jak odbić wiązkę laserową? Powietrzem! Okazuje się, że to możliwe, a i metoda jest niezniszczalna

Co do zasady powietrze zazwyczaj przeszkadza fizykom w budowie niezwykle precyzyjnych układów optycznych. Jeżeli jednak swojego urządzenia nie chcemy zamykać w komorach próżniowych, ani wynosić w przestrzeń kosmiczną, powietrze zawsze będzie nam towarzyszyć. Skoro tak, to, zamiast z nim walczyć, warto je wykorzystać. Zespół naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt postanowił wykorzystać powietrze do sterowania wiązkami laserowymi.