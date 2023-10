Japonia przedstawiła swoją zbrojeniową przyszłość. Na co postawi kraj w przyszłych latach?

Wiemy, jak Japonia chce zwiększyć możliwości swojej marynarki wojennej

Wspomniane nowoczesne systemy obejmują wielozadaniowy bezzałogowy okręt nawodny wsparcia bojowego (USV), bezzałogowy pojazd amfibijny (UAV) i torpedę… przeciwtorpedową (ATT). Tym pierwszym sprzętem będzie pozbawiony załogi statek nawodny z autonomicznym lub zdalnym trybem sterowania o wysokim poziomie modularności. Dzięki temu ostatniemu będzie mógł wymieniać swoje podsystemy zależnie od misji, a będzie ich wiele, bo Japonia chce, aby tego typu sprzęt mógł nie tylko realizować zadania rozpoznania i nadzoru, ale też neutralizacji min, wojny elektronicznej, a nawet walki z okrętami podwodnymi. Co ciekawe, ten USV ma mieć możliwość zanurzenia się, aby uniknąć zagrożeń ze strony wroga lub zmniejszyć swój przekrój radarowy.

Oczekuje się, że USV będzie miał długość około 30 metrów, wyporność około 200 ton i prędkość na poziomie około 30 węzłów. Będzie wyposażony w czujniki, systemy łączności i broń pokroju rakiet, torped i karabinów maszynowych, a na dodatek inne drony latające i pływające. Szczegółów co do specyfikacji wprawdzie nie znamy, ale to kwestia czasu, bo Japonia chce rozpocząć testy tego bezzałogowca w 2024 roku podatkowym i wdrożyć go na służbę 3 lata później.

Nieco dłużej na wdrożenie poczeka bezzałogowy pojazd ziemnowodny, bo jego testy i wejście na służbę będą przesunięte dokładnie o rok. Tego typu sprzęt o zdalnym lub autonomicznym sposobie sterowania będzie sprzętem do wykonywania desantu i zabezpieczania nadmorskich przyczółków opanowanych przez siły wroga. UAV będzie w stanie przewieźć do 10 ton ładunku lub personelu i osiągnie prędkość około 40 kilometrów na godzinę na lądzie i około 18,5 km/h na wodzie. Ten bezzałogowiec będzie uzbrojony w karabiny maszynowe i granatniki do samoobrony.

Nieco zaskakującym sprzętem jest torpeda przeciwtorpedowa (ATT), ale niech nie zwiedzie was ta nazwa, bo przecież sprzęt tej klasy nie jest nowy. W systemach antybalistycznych występują przecież pociski przeciwpociskowe, więc i “torpeda do zwalczania innych torped” jest czymś całkowicie normalnym. Japonia ma w planach zmodernizowanie istniejącej torpedy typu 12 o możliwość neutralizowania torped wystrzeliwanych przez wrogie okręty podwodne. W nowej wersji torpeda będzie mogła wykrywać, śledzić i przechwytywać nadpływające torpedy za pomocą naprowadzania akustycznego i środków przeciwdziałania. ATT może również współpracować z innymi ATT lub torpedami, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Aktualne plany obejmują opracowanie torpedy o wadze około 300 kilogramów, długości 3 metrów i średnicy 32 centymetrów. Jej prędkość ma wynosić około 92,6 km/h, a zasięg sięgać około 10 kilometrów, podczas gdy sposób wystrzelania będzie tradycyjny i sprowadzi się do standardowych wyrzutni torpedowych. Planuje się, że ATT zostanie przetestowany w roku podatkowym 2026 i wdrożony w roku podatkowym 2029, ale ta torpeda wcale nie wieńczy wysiłków Japonii w zakresie zbrojenia. Kraj rozwija również nowy radar, system zarządzania walką, sposoby zestrzeliwania pocisków hipersonicznych, nowe pociski ziemia-powietrze, czy samolot szpiegowski, który zastąpi EP-3.