To będzie najpotężniejszy laser na świecie. Jak można go wykorzystać?

Z wykorzystaniem tego niezwykle zaawansowanego lasera tamtejsi naukowcy będą prowadzili badania poświęcone zachowaniu cząstek w plazmie. Obecnie takie urządzenia są używane do wytwarzania plazmy, która może powstać, gdy materia zostanie wystawiona na działanie ekstremalnych warunków, na przykład w postaci wysokiej temperatury bądź skrajnego ciśnienia.

Analizując zachowanie cząstek w plazmie naukowcy są w stanie lepiej zrozumieć podstawowe właściwości materii, co z kolei ma odniesienie na przykład do projektowania akumulatorów. Dotychczas stosowany laser, Vulcan, ma zostać zmodernizowany do wersji 20-20, która będzie 100 razy jaśniejsza od dotychczasowej.

Jak wyjaśnia dyrektor placówki, na terenie której znajduje się ten sprzęt, w ciągu ostatnich 40 lat był on istotny w kontekście badań na fizyką plazmy. Dzięki planowanej modernizacji Vulcan 20-20 posłuży do szkolenia kolejnych pokoleń badaczy. Co ciekawe, jego nazwa stanowi nawiązanie do wytwarzania wiązki laserowej, która dostarcza energię wyjściową o mocy 20 petawatów i ośmiu wiązek o wysokiej energii wytwarzających do 20 kilodżuli.

Zmodernizowany laser Vulcan 20-20 ma być wykorzystywany między innymi w badań związanych z medycyną, astronomią oraz źródłami energii

Realizacja założeń programowych zajmie sześć lat. Po tym czasie do dyspozycji brytyjskich naukowców zostanie oddany laser, który pozwoli naukowcom na lepsze zrozumienie różnych dziedzin nauki. Mowa o naprawdę szerokim zakresie zastosowań, obejmującym zarówno świat astronomii (na przykład badania poświęcone supernowym i rozbłyskom słonecznym) jak i źródłom energii (choćby w postaci syntezy laserowej).

Już teraz mówi się o eksperymentach obejmujących tworzenie par materia-antymateria. W tym celu konieczne będzie skorzystanie z silnych pól elektromagnetycznych, zazwyczaj niewystępujących na Ziemi. Poza tym mówi się również o przyspieszaniu cząstek, co mogłoby być przydatne w prowadzeniu terapii radioterapią jonową w leczeniu raka. Podsumowując, potencjalnych zastosowań najpotężniejszego lasera na świecie będzie niemało.