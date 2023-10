Micron przyniesie sztuczną inteligencję do smartfonów. Nowa pamięć bije rekordy

Zapotrzebowanie na pamięć oraz coraz bardziej wydajne podzespoły to naturalny krok w ewolucji wszystkich urządzeń elektronicznych, zaczynając od desktopów, kończąc na sprzętach należących do internetu rzeczy. Mamy tu samonapędzający się proces. Nowe rozwiązania sprzętowe dają nam kolejne możliwości, te zaś stawiają coraz większe wymagania co do zasobów, co z kolei wiąże się z koniecznością projektowania nowych podzespołów. Nowa pamięć LPDDR5X jest wyjątkowa z kilku powodów i może znacząco pomóc w rozwoju rynku elektroniki mobilnej.

Micron LPDDR5X – pierwsza na świecie pamięć 1β

Micron Technology rozpoczął produkcję pierwszych modeli niskoenergetycznej pamięci 1β, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych oraz obsługującej dwukrotnie większy transfer danych niż LPDDR5X. Jak podaje producent, osiągana przez nią przepustowość wynosi 9,6 Gbps. To już stanowi podstawę do stworzenia ekosystemu korzystającego z możliwości dawanych przez generatywną sztuczną inteligencję. Zaletą jest także niższe zużycie energii przez korzystające z niej urządzenia.

Mark Montierth, wiceprezes Microna, roztacza bardzo obiecujące wizje przyszłości – dzięki generatywnej SI znacznie zwiększą się możliwości związane z produktywnością, łatwością użytkowania oraz personalizowania smartfonów. Dostarczanie zaawansowanych modeli językowych do flagowców stanie się prawdziwą rewolucją. Szybkość działania nowej pamięci jest lepsza o 12% od najlepszych osiągnięć obecnej generacji. Ułatwi to m.in. korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze.

W chwili obecnej najbardziej zaawansowane modele językowe są uruchamiane poprzez chmurę, ale dzięki nowej pamięci 1β LPDDR5X będą one dostępne bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Współpraca firmy Micron z Qualcommem otworzy przed wszystkimi szereg nowych możliwości, z których będzie można w dowolnej chwili skorzystać. Wydajność urządzeń powinna wzrosnąć dzięki temu o niemal 30%, a to mocno odczuwalna wielkość.

Nowe moduły pamięci będą mieć pojemność wynoszącą maksymalnie 16 GB. Nie ma jeszcze daty rozpoczęcia oficjalnej produkcji ani też planów wprowadzenia jej na rynek, wiadomo jednak, że nastąpi to za pewien czas. Dlatego jeśli marzy Ci się SI w telefonie – cierpliwości.