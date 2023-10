Test MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio w komputerze opartym o części MSI

Specyfikacja MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio

Kartę graficzną otrzymujemy wraz z holderem oraz przejściówką 12VHPWR -> 2x 8-pin. Tutaj nie będzie ona potrzebna, bowiem zastosowany zasilacz ma już takie złącze w standardzie.

Karta na pewno świetnie wygląda i jest znakomicie wykonana. Ma ona czarny backplate oraz podświetlenie wokół wentylatorów czy z boku. W obudowie z oknem, również przy innych urządzeniach mających ARGB, będzie świetnie się prezentowała. Sam backplate jest metalowy, a całość jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Widać więc, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych modeli RTX 4070 Ti, jakie znajdziecie w sprzedaży.

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio ma wymiary 337 x 140 x 62 mm i waży 1594 g. Duża waga sprawia, że holder rzeczywiście powinien być użyty, aby karta nie opadała w slocie. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory TORX 5.0, które oczywiście działają półpasywnie. W spoczynku na pewno będzie więc idealna cisza. Karta zasilana jest ze złącza 12VHPWR, ale mamy przejściówkę na 2x 8-pin. Sugerowany zasilacz to 700 W. Złącza obrazu mamy standardowe dla serii: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Model MSI ma podwójny BIOS z wygodnym przełącznikiem z boku (tutaj wszystkie testy przeprowadziliśmy na BIOSie Gaming). Taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2745 MHz. Mamy więc fabryczne OC względem podstawowego modelu. Pamiętajcie też, że karta ma 12 GB pamięci GDDR6X, choć sama szyna jest 192-bitowa. Grafika wspiera też DLSS 3, czyli możecie włączyć w grach m.in. generator klatek. Tej opcji nie ma na kartach z serii poniżej GeForce RTX 4000. Oczywiście jest też możliwość włączenia DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction czy Reflex. Te wszystkie technologie sprawiają, że produkt Nvidii ma zdecydowaną przewagę nad AMD, które choćby odpowiednik na generator klatek dopiero wprowadza do różnych tytułów. Więcej o samym DLSS, w tym o najnowszym DLSS 3.5 przeczytacie tutaj.

Karta oczywiście też preferuje rozgrywkę z włączonym ray tracingiem czy path tracingiem. To właśnie tutaj Nvidia ma przewagę nad AMD, a czerwoni cały czas nie potrafią wypuścić dobrej konkurencji. Samo śledzenie promieni zdecydowanie poprawia jakość obrazu we wszystkich grach, o czym możecie się przekonać poniżej, gdzie znajdziecie screeny z różnych gier. Więcej o samym ray tracingu znajdziecie w naszym artykule. Sam path tracing pozwala na symulowanie prawdziwej fizyki światła, co zapewnia jeszcze lepsze efekty wizualne. Póki co technologia dostępna jest tylko w Cyberpunk 2077, ale niedługo pojawią się nowe gry oferujące to rozwiązanie. Więcej o path tracingu dowiecie się z naszego artykułu, a screeny również znajdziecie niżej.

Specyfikacja komputera MSI

Otrzymany komputer od MSI oparty jest o procesor AMD Ryzen 5 7600X. Jest to CPU mające 6 rdzeni i 12 wątków. Maksymalny zegar boost wynosi do 5,3 GHz, a bazowy jest równy 4,7 GHz. Jest to dobra, choć podstawowa konstrukcja dla graczy. Za chłodzenie odpowiada MSI MAG CoreLiquid M360. Oparte jest ono o trzy wentylatory 120 mm o maksymalnej prędkości 2000 RPM. Sama pompka pracuje z prędkością do 3100 RPM. Śmigła są również podświetlane, a sama blokopompka oferuje również ciekawy wygląd.

Całość osadzona na płycie MSI B650 Tomahawk WiFi. Jest to podstawowa, ale również całkiem niezła konstrukcja, która bez problemów poradzi sobie z procesorem czy pozostałymi podzespołami. Tutaj plus za wersję z wbudowanym Wi-Fi, które coraz częściej jest wymagane w nowych komputerach. Pamięci RAM to największy minus komputera, bowiem są to modele Patriot Signature 2x 16 GB 4800 MHz CL 40. Tutaj powinny znaleźć się znacznie szybsze kości o niższych opóźnieniach. Nie mówiąc już o tym, że nie mają one radiatorów i po prostu źle wyglądają w połączeniu z całością.

Dysk to MSI Spatium M461 1 TB. Jest to konstrukcja PCIe 4.0 x4 o prędkości zapisu równej 3200 MB/s i odczytu 5000 MB/s. Dla gracza taka konstrukcja jest całkowicie wystarczająca i tak naprawdę nic szybszego tutaj nie potrzeba.

Zasilacz to model MSI A850GL PCIE5. Moc jest nawet trochę za duża jak na ten zestaw, ale dzięki temu możemy włożyć nawet wydajniejszą kartę. Zasilacz ma natywne złącze 12VHPWR, powinien też być cichy podczas działania. Obudowa to model MSI MPG Velox 100R. Tutaj konstrukcja świetnie wygląda oraz bez problemów pomieści wszystkie podzespoły. Plus za cztery śmigła 120 mm ARGB, które dodatkowo rozświetlają całość. Na górze mamy też złącza USB, w tym USB-C czy przycisk do sterowania podświetleniem. Oczywiście można też całość zsynchronizować z płytą główną.

Porównanie obrazu – rasteryzacja vs ray tracing

Poniżej znajdziecie porównanie obrazu w różnych grach. W przypadku klasycznej rasteryzacji tytuły miały włączone ustawienia maksymalne, przy ray tracingu również ta opcja była ustawiona na maksymalną możliwą. Do wykonania screenów nie wykorzystaliśmy też żadnych upscalerów.

2x 4x 6x Cyberpunk 2077, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x Cyberpunk 2077, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x Dying Light 2, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x Dying Light 2, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x Hogwarts Legacy, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x Hogwarts Legacy, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x The Callisto Protocol, rasteryzacja vs ray tracing

2x 4x 6x The Callisto Protocol, rasteryzacja vs ray tracing

Porównanie obrazu – rasteryzacja vs path tracing

W przypadku path tracingu włączyliśmy tę opcję ponownie bez żadnych upscalerów.

2x 4x 6x Cyberpunk 2077, rasteryzacja vs path tracing

2x 4x 6x Cyberpunk 2077, rasteryzacja vs path tracing

2x 4x 6x Cyberpunk 2077, rasteryzacja vs path tracing

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W FUll HD są świetne wyniki i spokojnie możecie odpalać gry na maksymalnych detalach.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie we wszystkich grach mamy średnio powyżej 60 fps więc tutaj karta również świetnie się sprawdzi.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 jest już słabiej i w 7 grach nie mamy średnio 60 fps. Ale wyniki są dosyć wysokie i w wielu tytułach wystarczy dodać DLSS żeby cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W najniższej z rozdzielczości wszystkie gry chodzą w pełni płynnie – nie ma tutaj żadnych problemów i możecie spokojnie włączać ray tracing.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości dwa najbardziej wymagające tytuły notują już poniżej 60 fps. Tutaj przyda się już DLSS, ale warto zauważyć, że w pozostałych grach jest nadal dobrze.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości we wszystkich grach przyda się już DLSS, a Hogwart czy Cyberpunk mogą też już wymagać włączenia generatora klatek.

Testy DLSS

1920 x 1080

Z DLSS: Jakość wyniki są bardzo wysokie. Widać też dobrze, jak mocno generator klatek w Cyberpunku podbija wyniki. W Dying Light 2 zysk z FG jest za to minimalny.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości nawet z samym DLSS: Jakość mamy obie gry w pełni płynne. Ponownie też widać, jak sporo dodaje FG, w tym przypadku większy zysk jest już również w Dying Light 2.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości zgodnie z oczekiwaniem przyda się generator klatek w celu uzyskania ponad 60 fps przy DLSS: Jakość. Taka konfiguracja daje radę nawet w Cyberpunk 2077, więc spokojnie możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Testy w Cyberpunk 2077 z path tracingiem

1920 x 1080

Path tracing jest bardzo wymagający, więc nawet w Full HD po jego włączeniu nie uzyskacie średnio 60 fps. Ale tutaj wystarczy włączyć DLSS: Jakość i będziecie mogli cieszyć się z rozgrywki.

2560 x 1440

W 256 x 1440 przy DLSS: Jakość przyda się już generator klatek. Bez niego wyniki są poniżej 60 fps, a bez DLSS nawet nie ma co włączać tej technologii.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przyda się już wyższe ustawienie DLSS. Widać tutaj, że nawet dodanie generatora klatek nie zapewni średnio 60 fps.

Temperatury, głośność i pobór mocy

Spoczynkiem było wyświetlanie samego pulpitu, obciążenie to Cyberpunk 2077 (rasteryzacja) w rozdzielczości 3840 x 2160.

Temperatura GPU: 39°C / 66°C,

Głośność zestawu: 37 dBA / 41,9 dBA,

Pobór mocy zestawu: 78 W / 368 W.

Karta graficzna w spoczynku jest chłodna i działa pasywnie, więc nie ma ona wpływu na głośność całego zestawu. Pobór mocy też jest niski. Pod obciążeniem GPU nadal pozostaje chłodne, a całość jest stosunkowo cicha. Pobór mocy znacznie wzrósł, ale pozostaje na bardzo niskim poziomie – nie ma co obawiać się o rachunki za prąd.

Test MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio – podsumowanie

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio kupicie za ok. 4599 zł. Jest to bardzo dobra karta, którą zdecydowanie warto rozważyć podczas zakupów. Jakość wykonania jest bez zarzutu, a całość naprawdę dobrze wygląda – w szczególności w zestawie takim, jaki został wykorzystany do przeprowadzenia testów. Wraz z kartą otrzymujecie holder, który również może się przydać.

Grafika notuje bardzo dobre wyniki w grach i świetnie sprawdzi się w 2560 x 1440. Tutaj wszystkie gry bez ray tracingu chodzą w pełni płynnie. Po włączeniu ray tracingu, bardziej wymagające tytuły będą potrzebowały włączenia DLSS: Jakość, ale ta technologia działa bardzo dobrze i jakość obrazu pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Przy path tracingu przyda się już generator klatek, ale tutaj plus za obsługę tej technologii. Jest to o tyle ważne, że FSR 3 od AMD dopiero zaczyna trafiać do gier, a DLSS 3 od dłuższego czasu jest już wdrażany i znajdziecie go w naprawdę sporej ilości tytułów. Nie zapominajmy też o Ray Reconstruction, która dodatkowo poprawia jakość obrazu przy path tracingu. Dzięki DLSS 3 możecie również cieszyć się z płynnej rozgrywki z włączonym ray tracingiem w 3840 x 2160, więc tutaj karta też daje radę – wymaga tylko wsparcia tej technologii.

Model MSI ma podwójny BIOS, ale nawet przy trybie Gaming działa on cicho, a jest przy tym chłodny. Tutaj warto zwrócić uwagę jak fajnie działał cały zestaw od MSI, który pod obciążeniem pozostawał stosunkowo cichy, a sam pobór mocy nie był zbyt duży. Jedyne co bym zmienił to pamięci RAM na szybsze i z radiatorami, które ładniej by wyglądały w komputerze.

Warto więc rozważyć zakup MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio – jest to bardzo dobra karta, która świetnie radzi sobie z grami jak na swoją cenę. Do takiego modelu możecie też budować cały PC oparty o części MSI. Macie też wtedy pewność, że wszystko będzie ze sobą dobrze działało, a całość może naprawdę fajnie się prezentować.