Musisz to zobaczyć. Stworzyli największego drona i teraz pochwalili się nim przed światem

Oto największy dron typu quadkopter na świecie, który na dodatek zachwyca wagą

Specjaliści z University of Manchester mieli jeden cel – stworzyć największego drona z czterema śmigłami. Tyle tylko, że nie mogli puścić wodzy fantazji bez żadnych ograniczeń z racji prawa lotniczego, ale finalnie wyszło to projektowi na dobre. Wszystko przez to, że latający bezzałogowiec, którego ramiona mierzą tyle, ile człowiek z uniesionymi rękami, zachwyca nie tylko wielkością, ale też wagą. Ta wynosi zaledwie 24,5 kilogramów, dzięki czemu wpisuje się w wymogi przedstawione przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego, który zezwala UAV o masie startowej poniżej 25 kg na latanie bez specjalnych uprawnień.

W gruncie rzeczy kwestia wagi stała się głównym wyzwaniem tego projektu, który “rozpoczął się jako napędzane ciekawością przedsięwzięcie, mające na celu zainspirowanie kreatywności studentów w projektowaniu poprzez wykorzystanie odpowiedniego alternatywnego taniego materiału do lekkich konstrukcji lotniczych, który jest bardziej przyjazny dla środowiska niż zwykłe włókno węglowe”. Studenci mieli więc twardy orzech do zgryzienia, jako że zostali pozbawieni dostępu do fenomenalnych właściwości włókna węglowego, ale zamiast się poddać, wpadli na projekt wydrążonej ramy skrzynkowej zbudowanej z płyty piankowej o grubości 5 mm, która została wycięta laserowo i sklejona na gorąco.

Płyta piankowa to interesujący materiał do pracy. Używana we właściwy sposób, może tworzyć złożone struktury lotnicze, w których każdy komponent jest zaprojektowany tak, aby był tylko tak mocny, jak to konieczne – nie ma tu miejsca na nadmierną inżynierię. Dzięki tej dyscyplinie projektowej i po szeroko zakrojonych badaniach, możemy z całą pewnością powiedzieć, że zbudowaliśmy największego drona quadkoptera na świecie – powiedział inżynier Dan Koning, lider zespołu projektowo-konstrukcyjnego.

Owocem prac inżynierów jest quadkopter, którego końcówki przeciwległych ramion zakończonych śmigłami są oddalone od siebie o aż 6,4 metra. Innymi słowy, to oficjalnie największy dron tego typu w dowolnej klasie wagowej i z czterema śmigłami, ale pobicie tego typu rekordu wcale nie jest wielkim wyzwaniem.