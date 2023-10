OnePlus Open pojawi się już za kilka dni. Będzie dostępny także w Polsce

Na sklepowych półkach w naszym kraju pojawi się nowy składany smartfon – OnePlus Open

Już na początku roku OnePlus ogłosił, że szykuje swojego składaka, dołączając do większości największych producentów smartfonów. Teraz pozostał tylko Apple, który wciąż nie ma zamiaru pójść w tym kierunku. Co prawda OnePlus poszedł nieco na łatwiznę, bo choć spodziewaliśmy się, że pokaże nam coś zupełnie nowego, to już na początku października dowiedzieliśmy się, iż wcale tak nie będzie. W e-mailu przesłanym do redakcji The Verge firma potwierdziła, że OnePlus i Oppo wypuszczą ten sam składany telefon, ale pod różnymi nazwami. Dyrektor ds. produktu w Oppo, Peter Lau, który jest również współzałożycielem OnePlus, polecił zespołom obu firm opracować telefon wspólnie i będzie on dostępny pod różnymi markami na różnych rynkach. W przypadku Oppo chodzi oczywiście o Find N3, a co do dostępności – tutaj nie ma właściwie nad czym się zastanawiać.

Dwie poprzednie generacje Find N były dostępne jedynie w Chinach i ich następca również pozostanie na rodzimym rynku. Dlatego to do OnePlus Open będzie należało podbicie serc klientów w pozostałych regionach świata. Jest to już informacja pewna, bo na oficjalnej polskiej stronie producenta pojawiła się zapowiedź premiery, zaplanowanej na 19 października 2023 roku, na godzinę 16:00. Uruchomiono nawet specjalną ofertę dla chętnych na tego składaka, bo jeśli wpłacimy depozyt w wysokości 99 euro, możemy uzyskać nawet 250 euro lub 430 złotych zniżki (tutaj podane są obie kwoty, jak możecie zauważyć na poniższym zrzucie ekranu) oraz zdobyć całkowicie za darmo słuchawki OnePlus Buds Pro 2. Jest nawet dostępny konkurs, w którym można oczywiście wygrać składaka lub słuchawki Nord Buds 2, a jedyne co trzeba zrobić, go zapisać się do newslettera.

Z racji, że zarówno OnePlus Open, jak i Oppo Find N3 to jeden i ten sam smartfon, tylko przeznaczony na różne rynki, nie spodziewamy się, by jego specyfikacja mocno się od siebie różniła. Mogą pojawić się pewne drobne szczegóły, którymi poszczególni producenci będą chcieli się wyróżnić, ale wydaje mi się, iż jeśli już, to nie będzie to nic specjalnie znaczącego. Również wygląd powinien pozostać taki sam, a jedyną zmianą będzie inne logo.

Rendery OnePlus Open | Źródło: Smartprix

Jeśli chodzi o specyfikację, tutaj większość zdradziły nam już przecieki. Wedle nich, OnePlus Open/Oppo Find N3 będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i do 1 TB miejsca na dane. Za zasilanie odpowie z kolei akumulator 4805 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą aż 120 W. Do dyspozycji użytkownika będzie wewnętrzny, 7,82-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2268×2440 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz. Będzie też dostępny dodatkowy panel 6,31-calowy również z matrycą OLED o rozdzielczości 2484×1116 pikseli i z odświeżaniem 120 Hz.

Realne zdjęcia OnePlus Open, na których moduł aparatu został ukryty

Po stronie aparatów również będzie naprawdę ciekawie. Pojawią się dwie kamerki do selfie – 20 Mpix i 32 Mpix, a tylna konfiguracja obejmie 48-megapikselowy aparat główny, 48-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw 64 Mpix z 3-krotnym przybliżeniem optycznym. Nad możliwościami fotograficznymi będzie czuwała firma Hasselblad.