Opera GX ma sposób na podbicie jakości wideo i grafiki. Teraz efekty zobaczysz na własne oczy

Na wstępie warto wiedzieć, czym jest wspomniane RGX. To autorska technologia ulepszania treści, którą Opera GX stosuje do filmów i obrazów wyświetlanych na stronach internetowych. Tradycyjne rozwiązania tego kalibru wymagają zazwyczaj akceleracji GPU, podczas gdy technologia RGX jest wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę Opera GX. Z punktu widzenia tradycyjnego użytkownika oznacza to de facto poprawę jakości multimediów konsumowanych w przeglądarce Opera GX i to niezależnie od prędkości łącza jakim aktualnie dysponuje lub konfiguracji sprzętowej.

O ile sama technologia została wprowadzona już jakiś czas temu, jej najnowsza udoskonalona wersja pozwala zobaczyć na własne oczy efekt działa. Tu pojawia się wspomniany wcześniej tryb Split Preview. Po jego włączeniu w ustawieniach na filmie zobaczymy suwak. Po jego obu stronach prezentowany będzie obraz oryginalny i poprawiony (po lewej bez RGX, po po prawej z włączonym RGX).

Aby skonfigurować nowy tryb, wystarczy wejść do podmenu RGX oraz ustawić preferencje efektów, dostosowując suwaki dla wideo i obrazów zgodnie z preferencjami użytkownika. Konfigurowalne suwaki pozwalają precyzyjnie dostroić oraz dostosować intensywność ulepszeń, pozwalając znaleźć precyzyjną modyfikacje, która odpowiada indywidualnym potrzebom każdego użytkownika – czytamy w oficjalnym komunikacie Opera. I faktycznie wstępna konfiguracja nie nastręcza większych trudności, tym bardziej, że nowa wersja automatycznie kieruje do odpowiedniej zakładki w ustawieniach.

I faktycznie dodane okno podglądu daje rozeznanie w tym, jak działa RGX. Obraz nabiera nieco szczegółów i szczególnie w niższych rozdzielczościach może znacznie poprawić doświadczenie konsumowania multimediów, w zasadzie bez konieczności dopłacania za pakiet Premium, aby zyskać tryb wyższej rozdzielczości.

Czytaj też: Opera jeszcze bardziej inteligentna. Podrobi nawet Twój styl pisania

W sytuacji, gdy ceny sprzętu gwałtownie rosną, a usługi strumieniowego przesyłania wideo niemal wymuszają na konsumentach subskrypcje premium, chcieliśmy zapewnić naszym użytkownikom prosty sposób na ulepszenia grafik oraz wideo bez konieczności ponoszenia kosztów czy zobowiązań. RGX zapewnia miły widok dla każdych oczu, nie obciążając przy tym portfela – dodaje Maciej Kocemba, Product Director Opera GX. Warto wspomnieć, że Opera Software ma we Wrocławiu całkiem prężne biuro, którego pracownicy uczestniczą we wdrażaniu nowości dla wszystkich przeglądarek tej norweskiej marki.

Oczywiście przeglądarka internetowa Opera GX ma również dostęp do generatywnej sztucznej inteligencji o nazwie Aria, opracowanej przez Opera Software we współpracy z OpenAI. W odróżnieniu od darmowej wersji ChatGPT, oferuje ona jednak swobodny dostęp do zasobów internetowych i to bez jakichkolwiek płatnych abonamentów. Wystarczy jedynie założenie darmowego konta w ekosystemie Opera. Dla Opera GX projektowane są również dodatkowe moduły (rozszerzenia), które zebrano pod postacią repozytorium o nazwie GX.store.