Pierwszy raz w historii perowskity będą zasilać pojazd wyścigowy. Jak im pójdzie?

Some #solarcars in the #BWSC23 #BWSC2023 Bridgestone World Solar Challenge on 22-29 Oct this year: @WestSydSolarCar, @solarteam_be, @tdsolarracing, @blueskysolar77, @wadaisolar, @solarteamtwente, @UMSolarCarTeam, αCentauri, and @du_solarcar



Full list at https://t.co/I8PgEJj25I pic.twitter.com/ekSfDOjGta