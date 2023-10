PKP Intercity i Jakdojade podejmują współpracę. Pasażerom się to spodoba

Wielka zmiana w aplikacji Jakdojade. Teraz kupisz tam także bilety na pociąg

Obecnie nie musimy już czekać w kolejce do kasy, automatu biletowego czy szukać po pociągu konduktora, by zakupić bilet na przejazd. Wystarczy nam do tego aplikacja i co najważniejsze – nie jedna. Polskie Koleje Państwowe już od jakiegoś czasu rozszerzają sieć zewnętrznych partnerów sprzedaży internetowej, dzięki czemu podróżujący nie są ograniczeni tylko do jednej aplikacji podczas zakupu biletu. Mogą to zrobić z poziomu różnych apek, co zwiększa prawdopodobieństwo, że jeśli nie jeździmy pociągami regularnie, i tak którąś z nich możemy już mieć zainstalowaną na swoim smartfonie.

Tak jest zapewne w przypadku Jakdojade, a więc aplikacji, której wiele osób używa do wyszukiwania połączeń i planowania podróży po mieście. Umowa zawarta właśnie pomiędzy PKP Intercity i Jakdojade doda do aplikacji zupełnie nową funkcjonalność, z której skorzysta z pewnością wiele osób – możliwość zakupu biletu na pociąg. To spore ułatwienie w podróży, w której musimy poruszać się różnymi środkami komunikacji publicznej – zarówno w mieście, jak i poza nim.

Do tej pory – zarówno na stronie, jak i w aplikacji – Jakdojade, po wyszukaniu połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity pojawiał się co prawda przycisk umożliwiający zakup biletu, ale przekierowywał on nas na stronę przewoźnika. Dzięki zawartej umowie transakcja będzie przebiegała bezpośrednio w aplikacji, przez co również zakupione bilety będą w niej dostępne.

Kontynuujemy strategię przybliżania kolei do naszych klientów. Chcemy, żeby zakup biletu na pociąg był łatwy, szybki i wygodny. W strategię PKP Intercity wpisany jest rozwój, dlatego likwidujemy wszelkie bariery w korzystaniu z naszych usług. Bardzo się cieszę, że do sieci sprzedaży dołącza Jakdojade. To duża korzyść dla naszych pasażerów – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Jakdojade to kolejna firma, z którą PKP Intercity podjęło współpracę w ostatnich latach. Na mocy podpisanych porozumień od 2021 roku bilety na pociąg możemy kupować m.in. przez mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash, KOLEO, a od sierpnia również z poziomu platform Infobus oraz eTravel. Dodanie do tej listy Jakdojade nie powinno nikogo dziwić, bo z witryny i aplikacji korzysta miesięcznie ponad 5 mln użytkowników, a skoro można tam już od kilku lat kupować bilety komunikacji miejskiej w wybranych aglomeracjach, to możliwość zakupu biletów także na pociąg wydaje się naturalnym rozszerzeniem oferty.