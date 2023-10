Używasz Firefoksa? Koniecznie zainstaluj tę aktualizację

Wykryta podatność ma kod CVE-2023-5217. Jest ona klasyfikowana jako zagrożenie 0-day, czyli bardzo poważne. Jej źródło to biblioteka libvpx, obsługująca kodeki audio i wideo. Została stworzona jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku przez firmę On2 Technologies, który w 2010 roku przejął Google. Biblioteka została udostępniona na zasadach open source, a w chwili obecnej wspiera formaty wideo VP8 i VP9. Jak jej wykorzystanie może zaszkodzić?

Zła i dobra wiadomość dla Firefoksa

Poprzedni duży problem pojawił się w połowie września i był powiązany z biblioteką obsługującą webp. Mozilla zareagowała szybko i udostępniła odpowiednie łatki dla Firefoksa oraz Thunderbirda. Teraz pojawił się kolejny problem – i to zła wiadomość. Biblioteka libvpx używana jest powszechnie przez większość przeglądarek, a pod koniec września przeprowadzono z jej użyciem kilka ataków na użytkowników Chrome. Jak to działa?

Celem libvpx jest kodowanie materiałów wideo. Jednak jeśli podczas kodowania mediów w formacie V8 zostanie wykorzystana podatność, wówczas bufor ulega przepełnieniu, co otwiera przed atakującym możliwość wstrzyknięcia oraz wykonania złośliwego kodu. Pocieszający jest fakt, że w celu użycia CVE-2023-5217 należy przygotować odpowiednio spreparowany materiał wideo. Może on znajdować się na stronie lub zostać dostarczony ofierze przez komunikator lub w formie linka. Warto przy tym dodać, że z libvpx korzystają nie tylko przeglądarki, ale również rozmaite aplikacje, w tym popularny odtwarzacz multimedialny VLC Player oraz aplikacja do konwersji wideo – Handbrake.

Czytaj też: Popularne przeglądarki internetowe mają problem. Potrzebna jak najszybsza aktualizacja

Google wypuścił łatkę dla Chrome już 27 września, teraz Mozilla wprowadza podobną u siebie – i to dobra wiadomość. Wystarczy zaktualizować Firefoksa i problem z głowy. Po aktualizacji powinien mieć numer 118.0.1. To samo dotyczy edycji na system Android. Natomiast zabezpieczony przed CVE-2023-5217 Firefox ESR będzie nosić numer 115.3.1.

Dlatego nie ryzykuj, tylko od razu kliknij w swoim Firefoksie zakładkę “Pomoc” i wybierz z listy “O programie Firefox”. Aktualizacja pobierze się i zainstaluje automatycznie.