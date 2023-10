Praca przed ekranem zamęcza twoje oczy? Rozwiązanie może być proste

Bigme B251 to przykład idealnego komputera do niewymagającej obliczeniowo pracy

Sześć lat pracy przed ekranem nauczyło mnie kilku rzeczy. Poza stosowaniem wręcz zbawiennego dla mojego kręgosłupa trybu stojącego ciągle dbam o to, aby podczas pracy z tekstem mój monitor był możliwie najciemniejszy, a jego kolorystka ciepła. W połączeniu z regularnym spoglądaniem za okno na oddalone góry i drzewa mogę powiedzieć, że opanowałem pracę przed ekranem do perfekcji, ale czegokolwiek bym nie robił, to i tak nigdy nie osiągnę własnymi praktykami tego, co ma do zaoferowania firma Bigme w postaci B251, czyli wyjątkowego komputera AIO (all-in-one).

Bigme wprowadziła do swojej oferty wyjątkowy komputer stacjonarny AIO, czyli taki “wbudowany” w monitor. Jego główną zaletą jest właśnie sam wyświetlacz w postaci 25,3-calowego ekranu Kaleido 3 E Ink o rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli, z rozdzielczością 150 ppi dla kolorów i 300 ppi dla czerni i bieli. Skąd ta wyjątkowość? Tak się składa, że w kryjącą się za tym wyświetlaczem technologią e-papieru. Jak to działa? W przeciwieństwie do tradycyjnych ekranów LCD czy OLED, w których diody świecą nam prosto w twarz, tutaj mamy do czynienia z wyświetlaczem oświetlanym diodami umieszczonymi nad krawędziami ekranu, jak w czytnikach Kindle. Zintegrowane diody mogą świecić w dwóch temperaturach barwowych, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkownika. Dzięki temu, że światło pada na materiał wyświetlacza, sprawia on wrażenie prawdziwego papieru, a co za tym idzie, nie emituje światła w naszym kierunku. Co więcej, e-papier jest też matowy, więc nie ma tu problemu z uciążliwymi odblaskami.

Z jednej strony nie jest on tak bogaty w kolory, czy żwawy w odświeżaniu klatek, ale ten ostatni problem miała rozwiązać technologia odświeżania xRapid, która minimalizuje ghosting i opóźnienia w “różnych scenariuszach, od przeglądania stron internetowych po oglądanie filmów”. Wyświetlacz można też obrócić z orientacji poziomej do pionowej.

Jeśli idzie o wydajność, to nie powinniście oczekiwać od Bigme B251 niczego specjalnego. Procesor Core i5 12. generacji z 16 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB pamięci masowej jednoznacznie sugeruje, że co najwyżej można na tym sprzęcie coś popisać lub poprogramować bez specjalnie wydajnego debugowania, ale obecność Windowsa 11 przynajmniej zapewnia szeroką kompatybilność z wieloma programami. Po stronie sprzętowej możecie liczyć na złącze HDMI, DisplayPort, USB-C i USB-A, a nawet wbudowany system sterowania głosem oraz dwukanałowe głośniki. Cena za taki sprzęt wynosi z kolei 1899 dolarów i jest aktualnie promocyjna, bo Bigme B251 jest sprzedawany na Kickstarterze w promocji, która obejmuje obniżkę ceny o ponad tysiąc dolców oraz mysz i klawiaturę w zestawie. Dostawa z racji tej kampanii ma z kolei ruszyć w grudniu.