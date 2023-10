Ten procesor ma sprawić, że wyrzucisz swojego peceta i laptop. Znamy szczegóły SoC Snapdragon X Elite

Snapdragon X Elite ma wprowadzić komputery i laptopy w nową erę – sensownego Windows on ARM

Jeśli nie nadążacie z rozwojem konkurencji dla tradycyjnych komputerów ze sprzętem Intela, AMD i Nvidii, to musicie wiedzieć tyle, że zbliżamy się najpewniej do ery, w której architektura x86 zacznie tracić na znaczeniu w mainstreamie. Po opanowaniu rynku mobilnego architektura ARM zaczęła coraz bardziej wgryzać się w segment komputerów stacjonarnych i laptopów głównie za sprawą Apple’a, który udowodnił, że takie połączenie ma sens. W efekcie rozpoczęła się też wielka “kampania” dążenia do stworzenia alternatywy dla układów wspomnianego trio dla Windowsa, której przewodzi firma Qualcomm.

W dążeniu do uczynienia z systemu Windows on ARM (tradycyjnego Windowsa, ale napisanego pod architekturę ARM) czegoś sensownego, Qualcomm ogłosił niedawno swoją serię Snapdragon X, na której czele ma znaleźć się procesor Snapdragon X Elite w formie SoC. Wedle nieoficjalnych informacji, ten nowy układ kładzie nacisk na wysokowydajne rdzenie Orion i wysokie możliwości graficzne, a to wszystko przy zużywaniu ledwie 1/3 energii, którą do działania wymaga konkurencyjny układ obliczeniowy na x86.

Plotki potwierdzone materiałami prasowymi, które sprawiają wrażenie rzeczywiście oryginalnych, sugerują, że Snapdragon X Elite ma być produkowany z użyciem 4-nm procesu technologicznego. Ponadto będzie współpracować z maksymalnie 64 GB pamięci LPDDR5X i zapewniać na tym froncie przepustowość do 136 GB/s (8 kanałów o szerokości 16 bitów), a do tego wesprze łączność 5G, Bluetooth 5.4 oraz Wi-Fi 7. Za surową wydajność ma z kolei odpowiadać zestaw 12-rdzeni o taktowaniu 3,8 GHz, choć dwa z nich będą w stanie wzbijać się na 4,3 GHz oraz nowy procesor graficzny Adreno ze wsparciem DirectX 12, kodowaniem AV1 i o wydajności FP32 rzędu 4,6 TFLOPs, a więc wyższą względem tego, co zapewnia konsola Xbox Series S.

Wisienką na torcie ma być dedykowany układ dla generatywnej sztucznej inteligencji w formie ośmiordzeniowego NPU (Neural Processing Unit) o wydajności do 45 bilionów operacji na sekundę, który będzie o 55% wydajniejszy względem układu, który znalazł się w poprzedniku Snapdragona X Elite, czyli 8cx Gen 3. Innymi słowy, Qualcomm najwyraźniej rzeczywiście szykuje rewolucję w segmencie zwłaszcza laptopów, a wedle plotek, wprowadzi swój rewolucyjny układ na rynek w połowie 2024 roku.