Rafael pokazał nowe systemy obrony powietrznej. Jeden z nich to Żelazna Kopuła USA

Zaawansowane systemy obrony powietrznej Skyceptor oraz Skyhunter mają izraelskie korzenie

Na wystawie AUSA 2023 pojawiły się dwa nowe systemy obrony przeciwlotniczej firmy Rafael, która to oparła je na swoich wcześniejszych projektach. Pierwszy z nich, Skyceptor, to wielozadaniowy system przechwytujący typu hit-to-kill, który został opracowany tak, aby można go było w łatwy sposób zintegrować z rodziną systemów Patriot lub innymi istniejącymi systemami obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Jego wszechstronność pozwala na łatwą integrację w różnych scenariuszach zaangażowania.

W tego typu systemach wykorzystywane są pociski, które lecą wprost na zagrożenie i w ramach przechwycenia uderzają prosto w nie. Pociski systemu Skyceptor (odmiany pocisków Stunner w systemie David’s Sling) są przystosowane do zwalczania krótko- i średniodystansowych rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz innych zaawansowanych zagrożeń z powietrza na dystansie od 40 do 300 km. Te pociski są wyposażone w zaawansowane silniki i głowicę naprowadzającą, dzięki czemu są niezawodne nawet w trudnych warunkach pogodowych, a mimo swojego zaawansowania, mają być stosunkowo tanie.

Z kolei Skyhunter to amerykańska wersja globalnie uznawanego systemu Iron Dome, który jest zgodny z wielozadaniowym systemem MML Armii USA oraz innymi systemami V-SHORAD. Może pochwalić się imponującą skutecznością przekraczającą 90 procent oraz potwierdzoną skutecznością, bo od 2011 roku skutecznie neutralizował ponad 1500 zagrożeń poza poligonem testowym. System do każdego przechwycenia wykorzystuje pocisk Tamir o zasięgu od 4 do 70 km, który jest wyposażony w sensor elektrooptyczny i głowicę z bezpośrednim zapalnikiem zbliżeniowym.

Zarówno Skyceptor, jak i SkyHunter zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe do zintegrowania z innymi systemami obrony powietrznej i przeciwrakietowej, skomplikowaną siecią czujników czy systemami dowodzenia i kontroli, a system Skyhunter może być produkowany lokalnie w USA. Warto jednocześnie podkreślić, że Stany Zjednoczone nie kupiły systemów Skyceptor i SkyHunter, ale współpracowały z Izraelem przy ich opracowywaniu i testowaniu, a same dysponują innymi systemami obrony przeciwrakietowej, takimi jak Patriot, THAAD i Aegis, które mogą przechwytywać różne rodzaje zagrożeń.