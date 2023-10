Home Nauka Ten materiał sam się układa i wytwarza energię. Wyjątkowa technologia wygląda jak z przyszłości

Ten materiał sam się układa i wytwarza energię. Wyjątkowa technologia wygląda jak z przyszłości

Świat nauki nie ustaje w dążeniach do opracowania wydajnych sposobów na produkcję energii. Cegiełkę, a być może wręcz cegłę do realizacji tego celu dołożyli niedawno naukowcy z City University of Hong Kong.