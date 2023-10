Jak oszczędzać energię? Samsung otworzył darmową strefę w Centrum Nauki Kopernik

Zdaje się, że dla firm produkujących elektronikę nie ma teraz ważniejszego tematu niż walka ze skutkami produkcji dla środowiska. To dość oczywiste, bo na szali jest nie tylko obietnica oszczędności dla konsumentów, ale i szansa na odzyskiwanie cennych i coraz trudniej dostępnych zasobów. Samsung pod tym względem gra nie tylko w zgodzie z wykładnią Unii Europejskiej, bo swój program odzyskiwania sprzętu przy zakupie nowego wprowadza w 180 krajach.

Tej informacji nie znajdziecie na stoisku, które przygotował dla wszystkich, którzy znajdą się w Centrum Nauki Kopernik. Powstało za to całkiem ciekawe stoisko dostępne bezpłatnie dla wszystkich i to zaraz po wejściu do holu głównego. Wystarczy spojrzeć w prawo.

Strefa “Małe kroki. Duża zmiana.” czyli wystawa dla środowiska

Samsung postarał się, by otwarcie tej strefy nie przeszło bez echa. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć nie tylko ekspertów opowiadających o środowisku, ale i urządzenia, które oparto o te doświadczenia. Motywacji do tego, by zaprezentować się w Centrum Nauki Kopernik jest zapewne kilka, ale jedna z nich wybrzmiewa najmocniej:

Jako firma odpowiedzialna społecznie, staramy się nie tylko dostarczyć najlepsze produkty, technologie i innowacje. Częścią naszego DNA jest inspirowanie młodych ludzi, by próbowali i uczyli się nowych technologii, by solidarnie pokonać problemy, z jakimi się mierzymy. Powiedział Connor Pierce, prezes Samsung Electronics Polska

Kto jak kto, ale Samsung w swoich produktach dokonał implementacji kilku rozwiązań, które możemy rozpatrywać w kategorii ekologicznych. Na pierwszy plan wybija się filtr Less Microfiber, który powstał we współpracy z firmą Patagonia – producentem odzieży działającym na rzecz ochrony środowiska poprzez usunięcie mikroplastiku z produkcji. Jak zapewnia producent, przy włączeniu cyklu Syntetyki z 2-kilogramowym załadunkiem i zainstalowanym filtrem ilość mikroplastiku przedostającego się do oceanu zmniejszyła się o 98%. Jeśli zaś będziemy prać 4 razy w tygodniu 5 kilogramów ubrań, to w skali roku filtr zatrzyma 132 gramy mikroplastiku. To tyle, ile tworzywa potrzeba do stworzenia 8 butelek.

Zewnętrzny filtr dla urządzeń Samsung

Na razie filtr Less Microfiber nie jest wbudowany w pralki Samsung, ale taki ruch na producentach wymusiła Francja. Od 2025 wszystkie nowe pralki w tym kraju będą musiały zaoferować wbudowany filtr mikroplastików. Na ten moment pozostaje skorzystać z programu prania o nazwie “Mniej mikrowłókien”, który ma zmniejszyć ich ilość do 54% w jednym cyklu.

Zanim do tego dojdzie w Polsce, zmianę odczujemy przy wyborze nowego telewizora. W przypadku Samsunga z pewnością możemy zauważyć mniejszy pilot, który skurczył się o 22% w porównaniu do poprzedniej generacji. Zmieniły się także materiały, z jakich został wykonany, bo choć nadal jest to plastik, tak w 30% pochodzi on z recyklingu, chociażby z sieci rybackich. To samo tworzywo pojawia się w elementach wykonania smartfonów czy filtrów do odkurzaczy. Do tego pilot wyposażono w panel solarny. Ten pobiera energię zarówno ze światła naturalnego, jak i sztucznego.

Pilot SmartCell i rzeczy, jakie można stworzyć z kartonu telewizora Samsung

A co zrobić z kartonem po telewizorze? Jeśli nie chcemy go gromadzić Kolejnym aspektem zaprezentowanym na miejscu jest to, co kryje w sobie aplikacja SmartThings. Energię pozwoli oszczędzić AI Energy Mode, którego zadaniem jest przełączanie urządzeń w tryby zmniejszonego zużycia energii. Do tego aplikacja pozwala podejrzeć, o jakim zużyciu prądu mówimy w skali tygodnia czy miesiąca.

Interaktywna strefa Samsung w Centrum Nauki Kopernik. Jak się tam dostać?

Co najważniejsze w przypadku akcji promującej troskę o środowisko, nie musicie płacić za wstęp do Centrum Nauki Kopernik, aby zobaczyć strefę Małe Kroki. Duża zmiana (to też mocno ograniczyłoby siłę tej akcji promującej Samsunga). Od 26 października wystarczy po prostu wejść do holu głównego centrum przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, rozejrzeć się i znaleźć strefę znajdującą się po prawej stronie od wejścia.

Centrum Nauki Kopernik współpracuje z Samsungiem od lat

Strefa ma zachęcić do dyskusji nad tym, jakie małe kroki możemy przedsięwziąć, by przyczynić się do większej zmiany. Młodsi zainteresują się interaktywnymi grami pozwalającymi chociażby na sortowanie odpadów. Mnie zaciekawiła budowa filtra mikroplastiku, ale nie zabraknie też kącika informacyjnego dotyczącego chociażby SmartThings.

Samsung rzecz jasna nie jest jedynym producentem, który ma w ofercie filtry mikroplastiku dla swoich pralek czy aplikację mobilną analizującą zużycie energii. Jednakże nie chodzi o to, by mieć w tej kategorii monopol czy przewagę. Liczy się za to skuteczność i realizacja celów, które pomogą nie tylko firmie, ale i naszemu środowisku, przynajmniej w dalszej perspektywie.