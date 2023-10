Home Nauka Magazynowanie energii to jeden z największych problemów odnawialnych źródeł energii. Jest nowe rozwiązanie

Galopujące już w ostatnich latach ocieplenie klimatu wymusza na ludzkości jak najszybsze przejście na odnawialne źródła energii. To się już dzieje, bowiem gdzie nie spojrzymy, wszędzie powstają nowe elektrownie wiatrowe, a na dachach wszędzie lśnią ogniwa fotowoltaiczne. To oczywiście bardzo dobra zmiana. Problemem jednak źródeł odnawialnych jest to, że gdy nie ma Słońca, albo gdy nie wieje wiatr, nie generują one żadnej energii, a tym samym nie są w stanie zapewnić stabilnego dopływu energii do sieci. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest tworzenie skutecznych magazynów energii, które mogłyby przechowywać nadmiar energii tak, aby można było go wykorzystać wtedy, gdy panele czy turbiny nie są w stanie produkować prądu. Póki co jednak magazyny energii to niezwykle drogie urządzenia. Wszystko jednak wskazuje na to, że może się to w najbliższym czasie zmienić.