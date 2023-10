Co zawsze bawiło mnie podczas czytania wypowiedzi ludzi obawiających się SI, to fakt, że im bardziej się ktoś jej obawia, tym mniejsze ma o niej pojęcie. Czyli takie zakładanie foliowej czapeczki na wszelki wypadek. Nic jednak dziwnego – ludzi najbardziej boją się tego, co nieznane. Teraz nie tylko mogą opisać swoje fantazje, ale i uzyskać za to nagrody.

Sztuczna inteligencja wrogiem ludzkości. Przynajmniej na czas konkursu

“Preparedness Challenge” to zabawa ogłoszona przez OpenAI, czyli twórców ChatGPT i jednej z najbardziej zaangażowanych w rozwój SI firm na globalnym rynku. Opisana została tak: “wyobraź sobie, że masz dostęp do Whisper (narzędzie do transkrypcji), Voice (zamiana tekstu na wypowiedź), a także modeli GPT-4V i DALLE-3. Jesteś tym złym. A teraz opisz, jak je wykorzystasz, aby doprowadzić do katastrofy”. Tak więc odpadają wszelkie cyborgi grzmocące do ludzkości z karabinów, mechy zasypujące uciekające kobiety i dzieci salwami rakiet czy też inne propozycje rodem z filmów dark future.

Zagrożenie musi być przede wszystkim realistyczne i możliwe do osiągnięcia poprzez już istniejące narzędzia. Można zatem bawić się w fałszywe informacje, tworzenie scamu czy też tworzenie fałszywych wypowiedzi polityków. Aczkolwiek to nic innowacyjnego i mamy z tym do czynienia już teraz. OpenAI chce całkowicie nowych pomysłów, w których zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Dla zabawy? Otóż – nie. Konkurs ma drugie dno.

Jakie? Otóż OpenAI chce wiedzieć, jakich błędów nie popełniać i dzięki temu uniknąć potencjalnej katastrofy. A więc im więcej ponurych pomysłów, tym większa szansa na to, że nie będzie możliwości ich zaistnienia w bliższej lub dalszej przyszłości. Ma to także pozwolić na monitorowanie i przewidywanie zagrożeń płynących z wykorzystywania zaawansowanej SI. A więc cel to szlachetny – OpenAI nie chce dopuścić do powstania Skynetu.

Konkurs trwa do 31 grudnia, a zapisać się do niego możesz na tej stronie. Co nieco ironiczne – nagroda wartości 25 tys. dolarów, która zostanie przyznana dziesięciu najlepszym pomysłom, będzie mieć formę kredytów API do wykorzystania w różnych narzędziach i programach producenta. Czyli opisując trafnie zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji otrzymasz więcej możliwości jej wykorzystania. Startującym – powodzenia.