Fluid Motion Video – AMD zapowiada nową jakość w grach oraz filmach. Czeka nas rewolucja?

Gdy AMD zaprezentowało światu architekturę RDNA, równocześnie zaprzestało wsparcia dla technologii Fluid Motion Video. Jednak teraz nie tylko ma ona powrócić, ale również objąć swoim zasięgiem więcej modeli kart, ponieważ wsparcie obejmie zarówno RDNA2, jak i RDNA3. W jaki sposób usprawni filmy oraz animacje?

Fluid Motion Video – powrót po latach. Z tarczą?

Obie technologie Fluid opierają się na interpolacji klatek, czyli – mówiąc bardzo ogólnie – dodawaniu do obrazu pikseli stworzonych w taki sposób, aby jak najbardziej pasowały do sąsiednich. Pozwala to osiągnąć większą liczbę klatek na sekundę, co z kolei prowadzi do wyostrzenia obrazu i nadania mu lepszej rozdzielczości. W efekcie mamy podrasowane animacje i materiały wideo. Fluid Motion Video (w skrócie FMV) zostało po raz pierwszy zapowiedziane w 2014 roku, czyli niemal dekadę temu. Do wykorzystania tej technologii potrzebne były sterowniki Catalyst Omega, ówcześnie kompatybilne jedynie z kartami Polaris oraz niektórymi GCN1.

Niestety, wsparcie dla tej technologii nie pojawiło się w procesorach graficznych RDNA, przez co stała się niedostępna dla współczesnych kart graficznych AMD. Ponadto sam producent nie wypuścił wersji stabilnej sterownika AFMF (Adaptive Frame Rate Management), ba – nie był on nawet w gałęzi Beta. Pojawił się za to sterownik Adrenalin Edition Preview Driver, który można było aktywować w grach mających możliwość wykorzystania tej technologii.

O ile AFMF było odpowiedzią na DLSS 3, o tyle Fluid Motion Video skupia się na poprawie odtwarzania wideo. Dokonuje tego poprzez generację dodatkowych klatek. Może znacznie ulepszyć zwłaszcza starsze materiały wideo, nagrane w kinowym standardzie 23-24 klatek, skalując je do bardziej współczesnych rozdzielczości. Zapowiada się zatem obiecująco, jednak póki co nie jest jeszcze jasne, czy AMD wprowadzi ponownie FMV jako element dostępny dla wszystkich trzech generacji RDNA. Aby upowszechnić to rozwiązanie, producent powinien przede wszystkim udostępnić deweloperom API umożliwiające na jego zastosowanie.

AMD cały czas szuka sposobu na to, aby skutecznie rywalizować z Nvidią. Fluid Motion Video to nie pierwsza technologia producenta, które ulepsza i skaluje grafikę. Czy okaże się przełomem, który pozwoli na dogonienie rywala?