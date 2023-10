Toyota pokazała elektryczny samochód do wszystkiego. Modularność to drugie imię IMV 0

Koncepcyjny samochód elektryczny Toyota IMV 0 to praktycznie sprzęt do wszystkiego

Nowe technologie i materiały odblokowują potencjał szalonych pomysłów, które jeszcze przed kilkoma laty nie mogłyby zostać przekute na rzeczywistość. Tego typu projekty mogą wprowadzić m.in. motoryzację w zupełnie nową erę, czego świetnym przykładem jest Cybertruck Tesli i nawet prezentowany na Japan Mobility Show 2023 koncept IMV 0 od Toyoty. To bowiem nie byle jaki samochód, a kompleksowa modułowa platforma pojazdu elektrycznego, która dzięki swojej modularności może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb klienta.

Innymi słowy, gdyby tylko Toyota przekuła IMV 0 na produkcyjny model i wprowadziła go do sprzedaży, to zapewniłaby sobie istnego asa w rękawie, wypełniając kilka różnych segmentów na rynku tym samym sprzętem. Brzmi to, jak jedna wielka oszczędność już na etapie produkcji i magazynowania, ale nawet samego posprzedażowego utrzymania, bo zapewne jeden wariant IMV 0 bez problemu można byłoby przerobić na drugi.

Jak widać po zdjęciach, IMV 0 może być terenowym wołem roboczym w roli pickupa, dostawczakiem do zadań specjalnych, karetką czy terenową bestią do zwiedzania najbardziej niesprzyjających szlaków. Z drugiej strony Toyota może sprzedawać go w znacznie bardziej komercyjnych wersjach, bo w formie foodtrucka, automatu z zabawkami, czy nawet kampera, więc wygląda na to, że firma pragnie opracować rzeczywiście elektryczny samochód do wszystkiego.

Chociaż nie znamy jego specyfikacji, to wiemy, że aktualnie mierzy 5,3 metra długości, 1,785 metra szerokości i 1,74 metra wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 3,08 metra. Jeśli Toyota wprowadziłaby tego typu sprzęt na rynek, to pewne jest, że IMV 0 trafiałby w ręce przedsiębiorców, którzy braliby czynny udział w projektowaniu swojego wymarzonego samochodu do pracy lub podróżowania. Z drugiej jednak strony są szanse, że firma wprowadziłaby “golasa” na rynek i szereg dostępnych do kupienia modułów, które byłyby dostępne do zamontowania na zlecenie. To jednak tylko spekulacje, jak to zwykle bywa z koncepcyjnymi samochodami.