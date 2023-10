Te zdjęcia musisz zobaczyć. Ściśle tajny sprzęt USA zaliczył wyjątkową sesję fotograficzną

Drugiego takiego myśliwca nie ma. F-22 Raptor jest arcyważnym sprzętem dla USA

F-22 Raptor nie należy do najnowszych maszyn, bo jego produkcja trwała od 1996 do 2011 roku, ale ten myśliwiec niezmiennie jest uznawany za istny symbol dominacji powietrznej i technologicznego mistrzostwa. Jego służba w lotnictwie USA (i tylko tam) rozpoczęła się od 2005 roku i choć zbliża się już do drugiej dekady, to wygląda na to, że F-22 nadal jest nie do zastąpienia. Nie bez powodu, bo to przykład myśliwca przewagi powietrznej piątej generacji, który jest najskuteczniejszy w walce z innymi samolotami, a to wszystko to przez konstrukcję zaprojektowaną specjalnie z myślą o spełnianiu tej funkcji.

Projektowanie F-22 Raptor specjalnie z myślą o walkach powietrznych przełożyło się na to, że F-22 w swojej zwyczajowej misji jest uzbrojony w całą masę broni przeciwlotniczej, ale to wcale nie koniec. Okazalsza zwrotność, wyższa prędkość, możliwość wznoszenia się na wyższy pułap i ogólnie okazalsza manewrowość względem np. F-35 sprawia, że w przestworzach ten myśliwiec po prostu nie ma sobie równych. W gruncie rzeczy jest to aktualnie najbardziej “tajemniczy” sprzęt na służbie lotnictwa USA, a to ze względu na to, że tylko amerykańscy piloci mają do niego dostęp. Więcej o powodach tego stanu rzeczy przeczytacie tutaj.

Tym razem interesuje nas szczególnie to, jak myśliwiec F-22 Raptor wypadł na ostatniej sesji zdjęciowej, którą to zorganizował mu Rohan Patel podczas otwartego pokazu lotniczego w Kalifornii. Na uwagę zasługuje zwłaszcza jedno zdjęcie, które to ukazuje moment wypuszczenia flar mylących pociski o naprowadzaniu termicznym. Nie tylko dlatego, że wykonano je akurat podczas manewru, ale też przez tło, w którym to fotograf uchwycił inny samolot, mogący sprawiać wrażenie nowoczesnego pocisku manewrującego.