Test Viper VP4300 Lite 2 TB. Superwydajny dysk do komputera i PlayStation 5

Viper VP4300 Lite 2 TB pod lupą

Viper VP4300 Lite to typowy wszechstronny dysk PCIe 4.0×4, zachowujący tradycyjną formę nośnika wewnętrznego na M.2 w standardzie 2280, który rozkłada skrzydła w połączeniu albo z PlayStation 5, albo z komputerem wyposażonym w złącze M.2 PCIe 4.0×4. Jako że jego jedynym elementem chłodzenia jest cienka metalowa naklejka, to dedykowane chłodzenie (np. z płyty głównej) jest wręcz wymagane, aby nie musieć martwić się o jego wydajność pod obciążeniem i trwałość. Kupicie go z kolei w czterech konkretnych wariantach pojemnościowych, bo 4000, 2000, 1000 i 500 gigabajtów, z czego w niniejszym teście sprawdziłem jego najbardziej obiecujący, bo 2-terabajtowy wariant o najwyższej wydajności z całej czwórki.

Viper VP4300 Lite 2 TB gwarantuje 1,81 TB wolnej przestrzeni dyskowej, 7400 MB/s sekwencyjnego odczytu i 6400 MB/s sekwencyjnego zapisu, podczas gdy poziom jego TBW wynosi 1600 TB, a wskaźnik MTBF całe 1800000 godzin. Innymi słowy, nie musicie martwić się tym, że zepsuje się wam w ciągu pięciu lat po zakupie, a jeśli już to nastąpi, to gwarancja ograniczona wspomnianym TBW sprawi, że nie utopicie w tym dysku pieniędzy. Warto też wspomnieć, że ten akurat dysk wspiera protokół NVMe 2.0, ale w porównaniu do NVMe 1.4 nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia konsumenta.

Firma Patriot podeszła do projektu Viper VP4300 Lite 2 TB dosyć mądrze, bo umieściła układy z tylko jednej strony na laminacie. Chroni go wspomniana cienka naklejka metalowa, pod którą znajdziemy dwa główne układy – dwie kości pamięci NAND o oznaczeniu YMC6G008Tb78CA1C0 oraz kontroler Maxio MAP1602A, a więc niespecjalnie renomowane układy półprzewodnikowe.

Po kupnie tego dysku lepiej zwalczcie w sobie ciekawość podejrzenia tego, co znajduje się pod naklejką z przodu, bo choć producent twierdzi, że w tym modelu chłodzenia nie znajdziecie, to ta matowa naklejka jest właśnie chłodzeniem. Wprawdzie to po prostu cienki kawałek elastycznego metalu z termopadem, ale lepiej go nie odklejać, aby zapewnić sobie możliwie najlepszy transfer ciepła z układów.

Czym i jak testujemy?

Wszystkie odczyty zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 11 Pro z systemem plików NTFS, 4096-bajtową jednostką alokacji i z dezaktywowaną izolacją rdzenia. Przedstawione wyniki, to najczęściej występująca średnia pomiarów przeprowadzonych zamiennie i po obniżeniu temperatury do optymalnego poziomu (jeśli to było wymagane).

Aplikacje do testów syntetycznych: ATTO Disk Benchmark 4.0 Crystal Disk Mark 8.0.4 AIDA64 6.80.6200

Inne: WinRAR 16.09.09 7-Zip 16.04 Gimp 2.8

Pliki i programy 1747 plików JPG o wadze 3,36 GB 507 plików MP3 o wadze 3,0 GB Grafika rastrowa o wadze 903 MB Cywilizacja VI na Steam Pliki gry Wiedźmin 3 o wadze 54,7 GB Pliki gry CS: GO o wadze 17,7 GB Plik ISO o wadze 26,5 GB



Platforma testowa dysków Procesor Intel Core i7-12700K Płyta główna ASRock Z790 PG Riptide Pamięć RAM 2×16 GB Kingston Renegade DDR5-6400 Dysk systemowy WDBlack SN750 2000 GB M.2 HDD Western Digital Blue 1 TB Zasilacz Fractal Ion Gold 850W Karta graficzna Gigabyte XTREME WaterForce GeForce RTX 2080 Ti Obudowa Deepcool GamerStorm NEW ARK 90 System operacyjny Windows 11 Pro 64-bit Chłodzenie procesora Enermax AquaFusion 240mm

Wydajność w benchmarkach

Testy syntetyczne są przedsmakiem sprawdzianu tego, na co stać Viper VP4300 Lite 2 TB i mimo nierenomowanych układów, wyniki w dwóch niezależnych programach wykazują bardzo wysoki poziom wydajności tego dysku. Nie osiąga on wprawdzie zapowiadanych prędkości sekwencyjnych, ale wypada świetnie w porównaniu do dysku PCIe 5.0.

Crystal Disk Mark 8.0.4

ATTO Disk Benchmark

Wydajność operacji na plikach

Zgodnie z oczekiwaniem, Viper VP4300 Lite 2 TB nie tylko sprawia wrażenie dysku z najwyższej półki, ale też rzeczywiście ma taki poziom wydajności do zaoferowania w praktycznych operacjach niezależnie od rodzaju plików. Przy kopiowaniu jednego wielkiego pliku (tutaj ISO) spisuje się wręcz fenomenalnie.

Wydajność w programach i grach

Praktyczne testy w programach wskazują jednoznacznie, że w wielu przypadkach zakup najwydajniejszego dysku do np. prostych zadań, nie ma aż tak wiele sensu. Viper VP4300 Lite 2 TB spisuje się w nich zgodnie z oczekiwaniem, czyli wzorowo.

Wydajność po zapełnieniu

Dyski SSD od zawsze dręczy spadek wydajności po zapełnieniu 90-95% pojemności, a to przez robienie z części swojej pojemności specjalnego “buforu” poprzez zmianę trybu kości TLC na SLC. Jednak Viper VP4300 Lite 2 TB radzi sobie świetnie z tą przypadłością, zaliczając wyłącznie niewielkie spadki.

To samo potwierdza porównanie wykresów prędkości kopiowania z poziomu Windowsa:

Wydajność przy wielozadaniowości

Uznajmy, że kopiujecie w jednym momencie dwie ważne paczki plików. Czy warto zwlekać z drugą operacją, zanim skończy się ta pierwsza? Jak pokazuje ten test Viper VP4300 Lite 2 TB, jednoczesne kopiowanie w obrębie tej samej partycji wydłuża czas z 30,12 do 37,48 sekundy, co zaoszczędza niespełna 2 sekundy. Główna wada? Kopiowanie jednego z plików wydłuża się w tym procesie dwukrotnie.

Kwestia temperatury i zjawiska thermal-throttlingu

Viper VP4300 Lite 2 TB nie jest dyskiem, którego warto pozostawiać bez chłodzenia, bo długotrwałe obciążenie zarówno obniży jego wydajność, jak i rozgrzeje na tyle, że trwałość zastosowanych układów zacznie spadać. Innymi słowy, koniecznie zamontujcie w swoich sprzętach nawet najprostszą formę chłodzenia, aby utrzymać temperatury Viper VP4300 Lite 2 TB w ryzach. Na szczęście nawet prosty pasywny radiator jest w stanie wystarczająco chłodzić ten dysk.

Test ciągłej wydajności

Viper VP4300 Lite 2 TB zachowuje pełnię wydajności zapisu przez raczej dłuższy czas, ale kiedy jego bufor ulegnie zapełnieniu, ta ulega fluktuacjom, obniżając się ze średnio 2,35 do 2,21 GB/s zapisu.

Test dysku Viper VP4300 Lite 2 TB – podsumowanie

Viper VP4300 Lite 2 TB jest aktualnie do kupienia za 469 złotych, a jako że to dysk praktycznie z najwyższej półki wydajnościowej na PCIe 4.0, to możecie być pewni, że się na nim nie zawiedziecie. Zwłaszcza że wypada świetnie nie tylko na papierze, ale też w praktyce, dorównując często dyskowi nowej generacji. O czym musicie pamiętać? Przede wszystkim o potrzebie zapewnienia temu SSD systemu chłodzenia, bo zastosowany aluminiowy odpromiennik nie jest w stanie utrzymać układów w chłodzie.