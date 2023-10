Jak zainstalować Windows 11 na starym komputerze? Jest jeden prosty trick

Już przy zapowiadaniu Win11 Microsoft ogłosił, że podniesione zostaną wymagania sprzętowe, pojawi się także konieczność posiadania modułu TPM 2.0 oraz możliwości metody bezpiecznego rozruchu. W tym samym momencie stało się jasne, że wszystkie starsze maszyny odpadają z rywalizacji. Aczkolwiek szybko znaleziono metody na obejście tych wymogów, pojawiły się nawet aplikacje pozwalające na ominięcie zabezpieczeń podczas procesu instalacji.

Prosty sposób na instalację Windows 11 na starszym sprzęcie

Nowo odkryty sposób na instalację Windows 11 pozwala zignorować wymagania sprzętowe dzięki wpisaniu we wierszu poleceń prostej komendy: /product server. Powinno się to wprowadzić podczas instalacji. Umożliwia to oszukanie mechanizmów sprawdzania sprzętu i instalację systemu w wersji Home lub Pro. Choć “server” w komendzie może być mylące i sugerować, że zainstalowany zostanie Windows Server, instaluje się “jedenastka” z pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Co ciekawe, metodę tę wykrył w sierpniu 2022 roku wietnamski użytkownik platformy X, ale przeszła wówczas bez echa.

Użytkownicy, którzy próbowali instalować Windows 11 tą metodą, potwierdzają, że działa ona znakomicie. Jednak powstaje pytanie – czy ma to sens? Microsoft podniósł wymogi sprzętowe nie po to, aby napędzać sprzedaż nowych maszyn, ale dlatego, że poszczególne funkcje systemu mają znacznie większe wymagania niż w Windows 10. Weźmy choćby za przykład coraz śmielsze stosowanie sztucznej inteligencji – czy będzie działać płynnie przy 2 GB RAM?

Ponadto jeśli Windows 11 nie będzie mieć odpowiednich mocy przerobowych, pracuje mniej wydajnie i nie tak gładko jak w przypadku spełniania wymagań sprzętowych. Oczywiście będzie ogólnie działać, ale co to za przyjemność korzystać z takiego? Ponadto mogą pojawić się problemy z wprowadzeniem aktualizacji, w tym tych najważniejszych – związanych z bezpieczeństwem. Dlatego instalację “jedenastki” mogę polecić tylko na maszynie, która nie jest Twoim głównym komputerem.