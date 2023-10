Windows 12 na abonament? Nowe informacje rozwiewają wątpliwości

Nowy system rozprowadzany na abonament? Biorąc pod uwagę to, że Microsoft mocno stawia na swoje usługi chmurowe, rozwiązanie takie wydaje się bardzo prawdopodobne. Skoro mamy subskrybowany Microsoft 365, OneDrive i inne usługi, czemu nie pójść krok dalej i nie zrobić tak z samym systemem? Problem jednak w tym, że producent nigdy takiego pomysłu nie wysunął.

Windows 12 raczej nie zaskoczy

Ostatnim dowodem na to, że nowy system z rodziny Windows będzie na abonament, były pliki konfiguracyjne znalezione w jednym z wydań Canary edycji Windows 11. Znajdują się w nich linie kodu definiujące status abonamentu wydania – “aktywny”, “wygasły”, “wyłączony”. I to jak najbardziej się zgadza, jednak dopiero po kilku dniach od tego odkrycia okazało się, że informacje te dotyczą IoT Enterprise Subscription, czyli edycji Windows 11 dla rozwiązań IoT, pozwalającej na stworzenie bezpiecznego środowiska pracy urządzeń Internetu Rzeczy.

A więc nie dotyczy to ani Windows 12, ani nawet jakiejkolwiek edycji systemu Windows 11 przeznaczonej dla konsumentów. Dlatego jeśli ktoś obawiał się, że przyjdzie mu płacić comiesięczny abonament, mogę go póki co uspokoić. Zaznaczam – póki co. Sam Microsoft obecnie w żaden sposób nie potwierdził pracy nad nowym Windowsem, skupiając się na rozwoju “jedenastki” – ze szczególnym naciskiem na rozwój SI.

Mimo to o Windows 12 możemy powiedzieć, że na pewno będzie. Ma być to edycja określana jako Windows 24H2 lub Windows vNext. Pojawi się w kilku edycjach, w tym odchudzonej, która ma być konkurencją dla ChromeOS. Wiele z planowanych funkcji ma opierać się na sztucznej inteligencji. Wsparcie dla Windowsa 10 dobiegnie końca w 2025 roku, dla Windowsa 11 – w 2027 roku. Patrząc na cykl wydawniczy Microsoftu, systemu Windowsa 12 możemy spodziewać się najszybciej w 2025.