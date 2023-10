Windows 12 ma być na abonament. Kupisz?

Rodzina systemów Windows ewoluuje, a ostatnie lata to polityka stawiania na coraz większy rozwój usług chmurowych. Doskonałym przykładem przejścia z usług stacjonarnych na chmurowe jest pakiet Microsoft Office – niegdyś dostępny wyłącznie w wersji instalacyjnej, obecnie reklamowany jest przede wszystkim jako część Microsoft 365, a więc serwisu w systemie chmurowym. Czy podobny krok ewolucyjny czeka Windows w wersji z numerem 12?

Windows 12 w chmurze? To bardzo możliwe

Praktycznie od dwóch lat słyszymy 2-3 razy w miesiącu na temat tego, co zaoferuje nam nowy Windows. Póki co na pewno wiemy, że będzie korzystać z SI, ponieważ została ona wprowadzona już do Windows 11. Nowe funkcje mogą nam zdradzać również wydania dostępne dla uczestników programu Windows Insider, którzy otrzymują je przed wprowadzeniem oficjalnych buildów. Jeden z kanałów dystrybucji takich wydań to Canary – trafiają tam funkcje eksperymentalne oraz elementy testowe. To właśnie w jednej z takich edycji natrafiono na trop sugerujący przejście Windows 12 na tryb subskrypcji.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje nam dwa otwarte pliki konfiguracyjne (INI) systemu. Po lewej – Windows 11 23H2, po prawej – edycji Canary opublikowanej już po ostatniej aktualizacji “jedenastki”. Zwróć uwagę na obszar zaznaczony na żółto – mamy “Abonnementedition”, co oznacza “wersję subskrypcyjną” i może odnosić się do wybranego przez użytkownika planu. Linijka niżej to informacje związane z rodzajem i widzimy tu dwie możliwości: opartą na urządzeniu lub użytkowniku. A dalej pojawia się status subskrypcji: aktywna, nieaktywna, wyłączona, wygasła.

źródło: DeskModder

Czytaj też: Microsoft ma szatański plan. Windows 12 będzie gwoździem do trumny części urządzeń

Właściwie nie dziwi mnie to – już w tym roku Microsoft mocno rozwijał swoje usługi chmurowe, a w ustawieniach Windows 11 została wprowadzona sekcja Cloud PC. Aczkolwiek pozostaje pytanie, w jaki sposób będzie wyglądać “chmurowość” systemu? Czy użytkownik będzie łączyć się z nim poprzez klienta na dysku twardym, czy też zostanie to rozwiązane jakoś inaczej? Z pewnością odpowiedzi na te pytania poznamy najpóźniej w 2025 roku, kiedy to oczekiwana jest oficjalna prezentacja i premiera Windows 12.