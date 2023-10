Stacje tankowania wodoru idą tam w odstawkę. Duńczycy podjęli decyzję

Takie nowinki pojawiły się w związku z publikacją wyników finansowych za II kwartał 2023 roku. Przedstawiciele firmy ogłosili, że priorytetem na najbliższą przyszłość będzie rozwój mocy produkcyjnych zielonego wodoru. Z kolei ograniczone zostaną inwestycje w sieć tankowania z wykorzystaniem stacji wodorowych.

Czytaj też: Europejczycy śpią na fortunie. Odnaleziono tu gigantyczne złoża naturalnego wodoru

Dyrektor generalny, Jacob Krogsgaard, przeprosił za niedogodności, jednocześnie argumentując, że jego firma nie jest w stanie dalej dotować publicznego tankowania wodoru. Mimo to kontynuowany ma być rozwój stacji tankowania dla flot samochodów ciężarowych i dużych pojazdów. W zamian zamknięte zostaną nierentowne stacje tankowania samochodów osobowych.

Decyzja o rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla samochodów osobowych jest przynajmniej po części podyktowana unijnym rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Jego założeniem jest to, by do 2030 roku co najmniej 667 stacji tankowania wodoru było dostępnych we wszystkich państwach członkowskich wspólnoty.

Przedstawiciele duńskiej firmy Everfuel wyjaśniają, że nie wszystkie stacje tankowania wodoru zostaną zamknięte – planowany jest rozwój infrastruktury przeznaczonej dla samochodów ciężarowych

Szczególnym zainteresowaniem Everfuel cieszą się obecnie obiekty o dużej przepustowości i potencjale skalowania modułowego. O jakie lokalizacje chodzi? Na liście wymienia się między innymi duńskie porty w Aarhus, Taulov i Vordingborg; norweski Alnabru; szwedzkie Trelleborg i Karlstad oraz niemieckie dworce autobusowe we Frankfurcie i Wuppertalu. Oczywiście kolejne decyzje dotyczące stacji tankowania wodorem przeznaczonych dla samochodów ciężarowych będą podyktowane dostępnością pojazdów, sprzętu, zobowiązaniami klientów czy też wsparciem finansowym ze środków publicznych.

Czytaj też: W tym europejskim mieście elektryki wykorzystają jako źródło energii. Nowe rozwiązanie może wiele zmienić

Jeśli zaś chodzi o dokładne wyniki finansowe Everfuel, to w drugim kwartale 2023 roku całkowity dochód wyniósł 2,06 mln euro. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku firma odnotowała 456 000 euro dochodu. Bezpośrednie przychody ze sprzedaży wodoru wyniosły 282 000 euro i oznaczały 3-procentowy wzrost względem roku wcześniejszego. Samo paliwo wodorowe, pomimo decyzji takich jak powyższa, powinno stanowić przyszłość motoryzacji. Jest bowiem niskoemisyjne: jego spalaniu nie towarzyszy powstawanie dwutlenku węgla czy metanu.