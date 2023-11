Laptop wydajny we wszystkich zastosowaniach? To właśnie Acer Nitro 5 z najnowszą GPU od NVIDIA

Jeszcze do niedawna na polu podzespołów desktopy miały przewagę nad laptopami, jednak obecnie urządzenia przenośne są w stanie dorównywać jednostkom stacjonarnym. Acer Nitro 5 to jeden z najlepszych przykładów. W kompaktowym, ważącym 2,5 kg urządzeniu, kryją się najnowocześniejsze i najwydajniejsze układy, które zamieniają laptopa w narzędzie pracy oraz centrum rozrywki.

Topowa karta graficzna NVIDIA i topowy procesor – połączenie idealne

Kupno laptopa nie jest czynnością, którą przeprowadzamy często. Gdy nabywamy takie urządzenie, jest to inwestycja na kilka lat użytkowania. Oczekujemy, że w tym czasie będzie działać niezawodnie, spełniając wszystkie zadania, jakie przed nim stawiamy. Jak jednak powszechnie wiadomo, rynek IT dynamicznie ewoluuje i praktycznie co roku rosną wymagania aplikacji oraz gier. Dlatego warto postawić na takie podzespoły, które dadzą nam pewność, że podołają coraz to większym zapotrzebowaniom na moc obliczeniową.

Niegdyś myśląc o wydajnej grze, myśleliśmy automatycznie o dobrej karcie graficznej w desktopie. Przez długie lata to właśnie układy GPU w komputerach stacjonarnych oferowały moc pozwalającą na uruchomienie produkcji – nie tylko najnowszych – w najlepszej rozdzielczości. Jednak gdy NVIDIA wprowadziła na rynek serię przeznaczonych dla laptopów GeForce RTX z serii 40, kart RTX 40, okazało się, że laptopy dorównały desktopom i każda produkcja działa na nich płynnie w najlepszych ustawieniach.

Zacznijmy jednak od tego, co na zewnątrz, a więc rozmiarów. Wynoszą one 360,4 x 271,09 x 26,9 mm, a więc są po prostu standardowe. W obudowie znajdują się dwa wloty oraz cztery otwory wylotowe powietrza, zapewniając jego optymalną cyrkulację, a co za tym idzie – utrzymywanie podzespołów w odpowiedniej temperaturze. To z kolei pozwala na zachowanie ich pełnej wydajności. Pod obudową pracują dwa wentylatory, których szybkość pracy można ustawić dzięki zainstalowanej aplikacji NitroSense.

Skoro już przy obudowie jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o złączach. Acer Nitro 5 nie bierze tu jeńców i stawia wyłącznie na najnowsze rozwiązania. Nie znajdziemy tu USB 2.0 czy 3.0. Zamiast tego mamy zapewniający szybkość transferu 40 Gbps port Thunderbolt 4 over USB-C, 2x USB 3.2 Gen 2 i 1x USB3.2 Gen1, a także jedno wejście 2.1 HDCP. Czyli Acer zapewnił nam najszybszy możliwy transfer danych w każdej sytuacji. Nie mogło zabraknąć również wejścia Ethernet (RJ-45).

A teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli karty graficznej i procesora. W obu przypadkach nikt nie znajdzie powodów do narzekań.

Za jakość efektów wizualnych odpowiada karta graficzna z wyższej półki – NVIDIA GeForce RTX 4060, wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6. Sama architektura Ada Lovelace to już bardzo duży plus, dzięki któremu możliwe jest pełne wdrożenie Ray Tracingu i perfekcyjna symulacja zachowania refleksów światła oraz odbić. Ale Acer Nitro 5 korzysta także z technologii producenta, które jeszcze bardziej podnoszą wrażenia estetyczne. Zestaw autorskich technik Max-Q umożliwia zoptymalizowanie wszelkich parametrów urządzenia – co obejmuje zarówno pobór mocy, jak i właściwości akustyczne – dzięki czemu masz pewność, że zawsze oglądasz najlepsze możliwe efekty.

Acer Nitro 5 wykorzystuje dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i7-12650H, obsługujący 16 wątków. Dysponuje do tego 16 GB pamięci RAM DDR5, gwarantując niezbędną moc obliczeniową do zapewnienia płynnego działania takich zasobożernych produkcji, jak Cyberpunk 2077: Phantom Liberty czy Alan Wake 2.

2x 4x 6x Brak ray tracingu vs ray racing

Na tym jednak nie koniec – dzięki karcie graficznej NVIDIA jest możliwe pełne wykorzystanie możliwości dawanych przez DLSS 3. System ten powstał przy udziale sztucznej inteligencji, co pozwala na akcelerację i podniesienie wydajności i zdublowanie liczby klatek na sekundę oraz skalowanie rozdzielczości poprzez dodawanie idealnie pasujących pikseli od już istniejących. Efektów opisać się nie da – to po prostu trzeba zobaczyć. Skoro wspomniany został Cyberpunk 2077: Phantom Liberty to warto też dodać obsługę DLSS 3.5, czyli kolejną poprawę jakości obrazu dzięki technologii Ray Reconstruction, która odszumia obraz generowany z wykorzystaniem Ray Tracingu, a może też mieć wpływ na poprawę płynności rozgrywki.

A ponieważ mamy tu do tego technologię NVIDIA Reflex, nie ma nieprzyjemnych efektów input lagu czy rwania obrazu. Dzięki Acer Nitro 5 na nowo odkryjesz radość płynącą z grania w gry komputerowe.

Acer Nitro 5 dla twórców i streamerów

Ale laptop ten nie jest tylko modelem dla graczy. To potężne narzędzie posłuży również twórcom treści dzięki NVIDIA Studio. Jest to platforma umożliwiająca pełne wykorzystanie aplikacji kreatywnych – czy to animacje 3D, fotografie, obróbka obrazu lub dźwięku, możliwości DLSS 3 bardzo pozytywnie wpływają nie tylko na szybkość pracy, ale również jej jakość. Pomagają w tym rdzenie Tensor, których użycie – w połączeniu z możliwościami dawanymi przez sztuczną inteligencję – przekłada się na kolosalne wręcz podniesienie wydajności.

Pełnię możliwości sterowników Nvidia Studio możemy wykorzystać również przy pomocy dodatkowych akcesoriów

A samo Studio to także dostępne wyłącznie z kartą NVIDIA narzędzia dla twórców. Dzięki Omniverse połączysz w jednym miejscu możliwości dawane przez wszystkie Twoje ulubione aplikacje, a Canvas pozwoli Ci tworzyć malarskie dzieła sztuki. A może podrasowanie klipów z gier? Zajmie się tym Remix, podczas gdy Machinima umożliwi tworzenie sekwencji filmowych. A to jeszcze nie wszystko, ale do wymienienia wszystkich możliwości Studio potrzebny byłby osobny artykuł. Podsumowując – kupując Acer Nitro 5 zyskujesz przestrzeń, w której możesz realizować swoje najbardziej śmiałe projekty!

Zajmujesz się streamingiem? Tutaj NVIDIA udostępnia Ci narzędzie Broadcast. Twoje transmisje, materiały wideo oraz głos będą ulepszone dzięki zastosowaniu zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz możliwości drzemiących zarówno w karcie graficznej, jak również procesorze. Zyskasz między innymi możliwości usuwania i podmieniania tła, a technologie Nvidii pozwolą na usuwanie szumów. Jeśli chcesz tworzyć profesjonalne transmisje – to najlepsza aplikacja do takiego zastosowania, tym bardziej, że ma pełne wsparcie dla AV1 i NVENC, co zwiększa wydajność kodeka H.264 nawet o 50% i pozwala zachować jakość obrazu podczas streamingu.

Uczta dla oczu, uczta dla uszu

Laptop Acer Nitro 5 został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 15,6″, który pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). To samo w sobie daje gwarancję wysokiego kontrastu oraz doskonałego oddania barw – pokrycie palety sRGB wynosi tu 100%. Ale należy również podkreślić, że częstotliwość odświeżania obrazu to aż 165 Hz, dzięki czemu nawet najbardziej dynamiczne akcje w grach czy filmach prezentują się niezwykle płynnie. Wyszczuplona ramka umożliwia wypełnienie przestrzeni przed Twoim wzrokiem wyłącznie obrazem, co pozwoli wręcz zatopić się w wyświetlanych na ekranie treściach.

Ale czym byłyby gry czy filmy bez dźwięku? Również i tutaj Acer Nitro 5 zachwyca, ponieważ zapewnia trójwymiarową scenę, pozwalającą na realistyczne oddanie kierunków, z których dochodzą poszczególne odgłosy. Skorzystasz z tego zarówno używając słuchawek, jak i przy używaniu dwóch wbudowanych głośników o mocy 2 W. Zastosowanie technologii DTS:X Ultra to kolejne ułatwienie dla pełnej immersji z oglądanymi scenami. A ponieważ laptopa możesz zabrać ze sobą wszędzie, stanowi on przenośne centrum rozrywki i to jakiej tylko chcesz!

Pełna kontrola w Twoich rękach

Acer Nitro 5 wyposażono w najnowocześniejsze sposoby łączności z siecią – przewodowe i bezprzewodowe. Laptopa zwykle używamy bez kabli, dlatego wprowadzono tu Killer Wi-Fi 6 AX1650, moduł zapewniający nie tylko stabilną, ale również maksymalnie szybką łączność. Dla rozwiązań kablowych przygotowany został inny “killer” – Killer Ethernet E2600 z funkcją Wake On Lan. Z pewnością takie dobre połączenie docenią zarówno osoby streamujące, jak i gracze. Ponadto w ręce użytkowników oddano Killer Control Center 2.0 – aplikację pozwalającą na pełną kontrolę nad wykorzystaniem sieci, w tym dostosowanie wysokości transferu do aktualnych potrzeb.

A skoro o łączności mowa, nie mogło tu zabraknąć również Bluetooth. Acer Nitro 5 ma dla użytkowników wersję 5.0, co zapewnia nie tylko bardzo szybką łączność, ale również zasięg na co najmniej kilkanaście metrów. Możesz podpiąć do laptopa słuchawki lub inne urządzenia bezprzewodowe. i korzystać z nich bez konieczności zasiadania przy nim. Jeśli preferujesz wolność bez kabli – to rozwiązanie wręcz stworzone dla Ciebie.

Acer Nitro 5 – pod choinkę, na urodziny i z każdej innej okazji

Wszystkie opisane tu zalety sprawiają, że Acer Nitro 5 AN515-58 to model perfekcyjnie nadający się na podarunek z każdej okazji. Dla gracza stanie się z pewnością bramą do setek wirtualnych światów, a dla twórcy treści będzie stanowić nie tylko narzędzie pracy, ale również i wydajną w niej pomoc. Oczywiście jeśli potrzebujesz mocnej maszyny dla siebie, jak najbardziej warto polecić Ci to właśnie urządzenie. Tym bardziej że możesz obecnie nabyć je w atrakcyjnej cenie na stronie Media Expert, podobnie jak i inne modele Nitro 5 wyposażone w karty graficzne z rodziny RTX 40.

A czy warto? Oczywiście – więc nie zastanawiaj się, tylko zamów model dla siebie już dzisiaj!