AMD porzuca wsparcie dla szeregu niegdyś topowych kart graficznych. Kto trafia na śmietnik historii?

Jeśli używasz wciąż starszych kart AMD, mam dla Ciebie smutną wiadomość – nie dostaniesz więcej aktualizacji sterowników. Producent będzie dostarczał tylko łatki związane z bezpieczeństwem, jeśli jednak zależy Ci na usprawnianiu wydajności czy nowych technologiach, możesz o tym zapomnieć.

AMD żegna modele Polaris i Vega

Tak właściwie proces wysyłania starszych kart na śmietnik rozpoczął się już we wrześniu, kiedy to pojawiły się osobne sterowniki dla RDNA oraz GCN. Nowe funkcje i możliwości zyskały wyłącznie modele korzystające z tych pierwszych, podczas gdy w przypadku GCN poprawki były tylko techniczne. A GCN to wszystkie propozycje z rodzin Vega oraz Polaris, czyli Radeon RX 400 oraz RX 500.

Jak podało AMD na swojej stronie, Polaris i Vega to przestarzałe architektury, których parametry nie odpowiadają współczesnym potrzebom oraz nie mogą korzystać z nowych rozwiązań. Te zaś – jak wiemy – mają znaczący wpływ zarówno na gry, jak i pracę. No i nie można zapominać, że Polaris pojawiło się na rynku w czerwcu 2016 roku wraz z Radeonem RX 480, a ostatni przedstawiciel rodziny (Radeon VII) trafił do sprzedaży w lutym 2019 roku. Z kolei większość kart Vega pojawiła się w roku 2017. W kategoriach technologicznych obie rodziny są może nie “stare”, ale na pewno w “zaawansowanym wieku”.

Oczywiście kart Polaris i Vega wciąż będzie można używać bez problemu. Jeśli jednak jesteś graczem, z pewnością brak takich rozwiązań jak FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) czy Anti-Lag+ może stanowić problem.