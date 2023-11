Test procesora AMD Ryzen Threadripper 7970X

Specyfikacja AMD Ryzen Threadripper 7970X

Tak jak wspomniałem na początku, procesora ma 32 rdzenia i 64 wątki. Jest to dwukrotny wzrost w stosunku do Ryzena 9 7950X, Dla porównania jeszcze i9-14900K ma 8 rdzeni P, 16 rdzeni E i łącznie 32 wątki. Wydajność w programach korzystających z wielu rdzeni powinna być więc znacznie większa, niż w przypadku wspomnianych konstrukcji. Taktowanie bazowe wynosi 4,0 GHz, a boost jest do 5,3 GHz. Tutaj obie te wartości są większe niż w przypadku 64 rdzeniowego Threadrippera 7980X. Boost nie jest też bardzo wysoki, ale z pewnością przy takiej konfiguracji nie ma co zarzucić całemu procesorowi.

AMD Ryzen Threadripper 7970X możecie spokojnie podkręcać, ale warto tutaj rozważyć najpierw włączenie Precision Boost Overdrive (PBO). Testy po jego uruchomieniu również znajdziecie w artykule. Testowany procesor ma TDP równe 350 W. Ilość Cache L1 to 2 MB, L2 32 MB, a L3 128 MB. Tutaj każda z tych wartości jest połową tego, co znajdziemy w wyższym modelu.

Procesor obsługuje czterokanałowe pamięci DDR5 RDIMM 5200 MHz. Jak zawsze jednak spokojnie możecie wrzucić znacznie szybsze konstrukcje. Na platformie znalazły się kości G.Skill Zeta R5 Neo 4x 32 GB 6400 MHz CL32, których profil EXPO bez problemów zadziałał w trybie synchronicznym. Pamiętajcie tylko, że pamięci RDIMM różnią się od standardowych DDR5 i nie są ze sobą kompatybilne. Tutaj też jeszcze jedna uwaga – musicie uzbroić się w cierpliwość podczas trenowania pamięci, bowiem trwa to naprawdę długo. Natomiast jeśli np. profil EXPO zadziała to uruchamianie jest już znacznie szybsze. CPU oferuje linie PCIe 5.0, 4.0 i 3.0 w konfiguracji: 48+32+8.

AMD Ryzen Threadripper 7970X działa na podstawce sTR5, co wymaga nowych płyt głównych. Pamiętajcie też o chłodzeniu, które powinno być bardzo wydajne i pasować pod tą platformę. Tutaj AMD dodaje do procesora ramkę zgodną z częścią AiO, np. z NZXT Kraken 360.Procesor został wykonany w procesie technologicznym TSMC 5nm FinFET, a maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem system Windows 11 Pro 22H2. Sterowniki do karty graficznej to Nvidia GeForce Game Ready 546,01. Na komputerze włączony był resizable BAR oraz planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU. Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji zostały wyłączone.

Procesory AMD domyślnie testowane były przy wyłączonej opcji PBO. Testy z PBO również znajdziecie w dalszej części artykułu. Procesory Intela testowane były przy ustawieniu zalecanym przez firmę, czyli PL1=PL2=MTP. Procesory Threadripper sparowałem z pamięciami G.Skill Zeta R5 Neo 4x 32 GB 6400 MHz CL32 po włączeniu EXPO. Jednostki AMD Ryzen i Intel Core były testowane z pamięciami Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 po włączeniu XMP. Konstrukcje AMD pracowały w trybie synchronicznym, a Intel przy Gear 2. Wszelkie technologie typu Asus MCE zostały wyłączone – mogą one wpływać na wydajność procesora. Testy powtarzałem 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. Procedurę w każdej grze lub programie znajdziecie w opisie pod odpowiednimi nagłówkami.

Platforma testowa – AMD Ryzen Threadripper Chłodzenie NZXT Kraken 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus Pro WS TRX50-Sage WiFi Pamięć RAM G.Skill Zeta R5 Neo 4x 32 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Platforma testowa – AMD Ryzen i Intel Core Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus TUF Gaming X670E-Plus / Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy – 3DF Zephyr

3DF Zephyr służy do fotogrametrii, czyli do rekonstrukcji modeli 3D na podstawie zdjęć. Tutaj wykorzystałem wbudowany benchmark pozwalający na ocenienie wydajności procesorów.

Testy – 3DMark CPU Profile

3DMark to jeden z najpopularniejszych benchmarków na świecie. Twórcy wprowadzili do niego CPU Profile, który sprawdza wydajność przy obciążeniu różnej ilości wątków. Zebrałem tutaj wyniki dla jednego oraz maksymalnej ilości wątków.

Testy – 3D Particle Movement

3DPM został opracowany przez serwis Anandtech. Symuluje on sześć różnych rodzajów ruchów cząstek w trójwymiarze. Poniżej znajdziecie ogólny wyniki testu podany jako mops/sec.

Testy – 7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W teście sprawdziłem czasy pakowania (do formatu .7z) paczki 10808 plików o wielkości 23,3 GB oraz jednego pliku o wielkości 186 GB.

Testy – Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystałem benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CPU-Z

Kolejnym benchmarkiem często obecnym w przeciekach jest ten zawarty w CPU-Z. Dzięki niemu można ocenić wydajność jedno i wielordzeniową procesorów. Jest to szybki test i każdy z Was może go bez problemu przeprowadzić na swoim PC.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – Geekbench

Geekbench 6 Pro to wieloplatformowy benchmark, który łatwo mierzy wydajność różnych systemów. Bardzo często pojawia się też w pierwszych przeciekach dotyczących procesorów czy kart graficznych. Test CPU mierzy wydajność jedno i wielowątkową przy różnych zastosowaniach, co pozwala na ocenę całości systemu.

Testy – Handbrake

Handbrake pozwala na konwersję filmów do niemal wszystkich formatów. Jest on też dostępny za darmo praktycznie na wszystkie platformy, stąd jego duża popularność. W teście sprawdziłem czas konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30).

Testy – JetStream 2.1

Kolejny benchmark testuje JavaScript i WebAssembly oraz koncentruje się na najbardziej zaawansowanych aplikacjach internetowych. Ponownie ocenia on szybkość działania, tyle, że tym razem wynik otrzymujemy w punktach. Tutaj wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – Kraken JavaScript

Kolejny benchmark porównuje wydajność w złożonych obliczeniach opartych o JavaScript. Wynik ma kilka różnych składników i podawany jest w milisekundach – interesuje nas całkowity rezultat. W testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – PCMark 10

PCMark 10 zawiera zestaw testów obejmujących szeroki zakres różnych zastosowań: przeglądanie sieci, codzienne aplikacje biurowe, edytowanie zdjęć, wideo i wiele innych. Wyniki prezentowane są jako punkty ogólne oraz dla kategorii: Essentials, Productivity oraz Digital Content Creation.

Testy – POV-Ray

POV-Ray to kolejny program mający wbudowany benchmark. Tym razem pozwala on na tworzenie obrazów z wykorzystaniem ray tracingu i służy głównie do tworzenia grafiki 3D. W testach wykorzystałem benchmark jedno i wielowątkowy.

Testy – Speedometer 2.1

Speedometer 2.0 mierzy responsywność aplikacji internetowych. Jego plusem jest symulowanie działań wykonywanych przez użytkownika, co pozwoli na ocenienie wydajności różnych procesorów. Tutaj w testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

Testy – WebXPRT 4

WebXPRT 4 wykonywany jest w przeglądarce (wykorzystałem Google Chrome). Zawiera on testy oparte o HTML5, JavaScript i WebAssembly przy różnych zastosowaniach, które mają odzwierciedlać rzeczywiste działania użytkownika.

Testy – VeraCrypt

VeraCrypt to oficjalny następca TruCrypt. Jest to oprogramowanie open-source więc nie ma co się dziwić, że jest naprawdę popularny. Program ma wbudowany benchmark, który wykorzystałem w sprawdzeniu wydajności procesorów. Na wykresach poniżej znajdziecie średnie wyniki trzech testów: AES, Twofish(Serpent) oraz Kuznyechik(Serpent(Camellia)).

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – Y-Cruncher

Y-Cruncher to benchmark pozwalający na zmierzenie wydajności liczenia liczby Pi przy wykorzystaniu wszystkich wątków procesora. Pozwala to dobrze na porównanie wielowątkowej wydajności różnych konstrukcji. Tutaj wykorzystałem próbkę 2,5 miliarda.

Testy – Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark, rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Kontynuacja ciepło przyjętego Spider-Man-a z 2018 roku. W grze tytułowy bohater przejmuje rolę po Piterze Parkerze. Jest to mocna gra akcji z widokiem trzecioosobowym w otwartym świecie dla fanów Marvela. Gra zrobiona przez to samo studio co poprzedniczka, czyli Insomniac Games, zadebiutowała w 2022 roku i również była ciepło przyjęta przez graczy. Testy przeprowadziłem w dzielnicy Upper East Side przy ustawieniach bardzo wysokich.

Testy – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Testy – Total War: Warhammer III

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku mirrors of madness. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

Temperatury AMD Ryzen Threadripper 7970X

Maksymalna temperatura przy AIO 360 rozkręconym na maksymalne obroty i obciążeniu Cinebench 2024 wyniosła 86°C. Jest dosyć spora i wyższa niż w przypadku modelu 7980X. Natomiast do maksymalnej 95°C jeszcze sporo brakuje, więc nie ma tutaj obaw o przegrzewanie się CPU. Taktowania wszystkich rdzeni podczas obciążenia wynosiły 4,5-4,8 GHz, średnio (podczas trwania Cinebench 2024) 4,65-4,75 GHz.

Precision Boost Overdrive (PBO)

Włączenie PBO nie ma aż tak dużego wpływu na wydajność, jak w przypadku mocniejszej wersji. Temperatury dochodzą wtedy do 96°C, a taktowanie wynosi 4,6-4,8 GHz na wszystkich rdzeniach. Średnia z Cinebench 2024 wynosiła ok. 4,7-4,75 GHz. Wzrost jest więc niski, ale procesor działa już przy maksymalnej temperaturze. Skutkuje to też większym poborem mocy, ale tutaj też nie ma strasznie dużych wzorstów.

Testy PBO – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy PBO – CPU-Z

Kolejnym benchmarkiem często obecnym w przeciekach jest ten zawarty w CPU-Z. Dzięki niemu można ocenić wydajność jedno i wielordzeniową procesorów. Jest to szybki test i każdy z Was może go bez problemu przeprowadzić na swoim PC.

Testy PBO – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy PBO – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Pobór mocy

Pobór mocy sprawdziłem za pomocą watomierza Voltcraft Energy Logger 4000. Za obciążenie posłużył mi wielowątkowy test Cinebench 2024, a wyniki spisałem po 5 minutach jego działania.

Test AMD Ryzen Threadripper 7970X- podsumowanie

Powyższy wykres to średnia ze wszystkich programów, co jest mocnym uproszczeniem. Przewaga nad i9-14900K jest widoczna, ale nie jest tak duża, jakbyśmy mogli się spodziewać. Natomiast trzeba tutaj dokładnie wniknąć w wyniki, aby zrozumieć sens procesora. AMD Ryzen Threadripper 7970X wypada słabiej w testach jednowątkowych. W Cinebench 2024 strata do i9-14900K wynosi ok. 14,5%, w POV-Ray ok. 15,4%, 3DMarku CPU profile ok. 13,9%, a w CPU-Z ok. 19,4%. Są to jednocześnie wyniki wyższe od 7980X, który ma niższe zegary. Wyniki są też niższe w aplikacjach webowych, gdzie strata np. w WebXPRT 4 do i9-14900K wynosi 9%. Co ciekawe w CrossMarku procesor wygrywa z Ryzenem 9 7950X oraz Threadripperem 7980X, ale w PCMarku konstrukcja jest już najsłabsza w zestawieniu.

Po drugiej stronie mamy wyniki w programach, które w pełni wykorzystają potencjał 32 rdzeni. Wyniki są słabsze od 7980X (ten w końcu ma 64 rdzenie), ale różnice w stosunku do i9-14900K (przy założeniu, że wynik tego procesora to 100%) wynoszą: w Cinebench 2024 162,2%, CPU-Z 170,4%, Blenderze do 198%, Coronie 180,7%, V-Ray 194,3%, 3DPM 193,9%, a w Y-Cruncher 254,5%. Przewaga widoczna jest też w programie Veracrypt czy podczas pakowania plików 7-zipem. Różnice są więc naprawdę spore i jeśli możecie w pełni wykorzystać 32 rdzenie to przy takich zastosowaniach naprawdę będziecie zadowoleni z oferowanej wydajności.

Wydajnośc w grach wrzucam jako ciekawostkę. 7970X wypada trochę lepiej od 7980X, ale do pozostałych CPU sporo mu brakuje. Oczywiście możecie spokojnie grać w gry, ale nie ma co liczyć na wysoką wydajność. Tutaj dodam tylko, że w BIOSie czy w Ryzen Master powinna być dostępna opcja Game Mode, która może poprawić wyniki w niektórych tytułach.

Włączenie PBO polepszyło wyniki, ale nie tak mocno jak w przypadku drugiej konstrukcji. W Cinebench 2024 wielordzeniowym zyskujemy ok. 1,7%, w Coronie ok. 2,3%, a w V-Ray ok. 1,3%. W przypadku wydajności jednowątkowej nie ma większych zmian. PBO skutkuje wzrostem temperatur do 95°C i poboru mocy do 580 W. Potrzeba więc już naprawdę wydajnego AiO, aby utrzymać procesor przy odpowiednich temperaturach.

Sam pobór mocy bez PBO jest podobny do mocniejszej konstrukcji – obie działają przy 350 W. Jest to wyższy wynik od pozostałych procesorów, ale też nie tak mocno większy biorąc pod uwagę wzrosty wydajności w szczególności w zastosowaniach wielowątkowych. Temperatura pracy bez PBO wynosi ok. 86°C, co jest bezpieczną wartością, sporo niższą od maksymalnej 95°C. Tutaj ciężko też coś procesorowi zarzucić, przynajmniej bez włączonego PBO.

Za AMD Ryzen Threadripper 7970X będziecie musieli zapłacić 2499 dolarów, co daje ok. 10040 zł, a po doliczeniu 23% VATu ok. 12350 zł. Cena jest naprawdę spora, ale jeśli potrzebujecie dużej wydajności wielowątkowej to warto. Procesor właśnie w takich zastosowaniach wypada najlepiej, gdzie oferuje znacznie większą wydajność od 7950X czy i9-14900K, przegrywając tylko z 64-rdzeniowym 7980X. Taka ilość rdzeni i wątków przyda się również, jeśli na PC wykonujecie więcej niż jedną rzecz w danym momencie – zdecydowanie poprawi to płynność w kilku działających w tym samym czasie programach. Procesor wypada słabiej pod względem wydajności jednego wątku czy w grach, ale też nie pod takie zastosowania został on stworzony.

Jeśli więc potrzebujecie procesora oferującego sporą liczbę rdzeni i wątków i nie możecie dopłacić do znacznie droższego 7980X to warto zakupić testowaną konstrukcję. Zapewnia ona naprawdę wysoką wydajność wielowątkową, którą jeśli wykorzystacie to naprawdę będziecie zadowoleni z działania całej platformy.