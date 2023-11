FSR 3 Fluid Motion Frames coraz bliżej, AMD wypuszcza pierwszy preview sterownika

Fluid Motion Frames jest to autorska technologia AMD, która powstała jako odpowiedź na stworzoną przez Nvidią DLSS 3 Frame Generation. Jak działa? Zasadnicza idea opiera się na interpolacji klatek, czyli przewidywaniu i dodawaniu do istniejących pikseli takich, aby doskonale dopasowywały się do całości. To zaś umożliwia zwiększenie ilości klatek na sekundę, a co za tym idzie – wyostrzenie kontrastu i nadanie lepszej rozdzielczości. Teoria teorią, a jak wypada to w praktyce?

FSR 3 – jak realnie wpływa na grę i obraz?

Nowy sterownik został udostępniony przez AMD dla wszystkich. Nosi numer 23.30.01.03 i można pobrać go z oficjalnej witryny producenta. Zalecany jest przede wszystkim dla osób, które korzystają z układów Radeon RX 6000 oraz RX 7000. Jednak samo FSR 3 zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze wspomnianych wcześniej bibliotek DirectX, zaś sama technologia Fluid Motion Frames wykorzystywana jest przez wszystkie układy RDNA2 i RDNA3. Wypuszczony sterownik ma oznaczenie “Technical Preview Driver” i może cechować go niestabilność, dlatego jest do pobrania wyłącznie dla ochotników.

Jeśli zaliczasz się do takich osób, oto ważne fakty, o których należy wiedzieć przed instalacją:

mogą pojawić się dodatkowe opóźnienia w grach internetowych, co można zredukować dzięki zastosowaniu mechanizmu AMD Radeon Anti-Lag;

grania możliwe jest wyłącznie w trybie pełnoekranowym z wyłączonym Vsync, dlatego zalecane są wyświetlacze obsługujące AMD FreeSync;

zalecane jest uruchamianie gier w minimum 55 FPS oraz w rozdzielczości co najmniej 1080p, a przy 1440p – 70 FPS;

FSR 3 dodaje możliwość podniesienia liczby FPS, co można sprawdzić dzięki AMD Software Performance Metrics Overlay. Aplikacje mierzące firm trzecich nie są jak na razie wspierane.

Zobacz też: Fluid Motion Video – AMD zapowiada nową jakość w grach oraz filmach. Czeka nas rewolucja?

Jak na razie jest to więc sterownik daleki od doskonałości, jednakże pamiętajmy, że to dopiero jego bardzo wczesna wersja. Jeśli jesteś zapalonym graczem, póki co lepiej odpuścić i zaczekać na pełne wydanie, co powinno nastąpić w przyszłym roku.