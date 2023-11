Android 14 pozwoli składanym telefonom na pełne wykorzystanie potencjału

Obsługa składaków staje się częścią podstawowego systemu

Najnowsza odsłona systemu z robotem w nazwie posiada w końcu wbudowane mechanizmy służące ujednoliceniu sposobu obsługi zarówno dużych ekranów, jak i konfiguracji z dwoma ekranami. Oznacza to, że dostęp do wszystkich funkcji wieloekranowych mieć będą nie tylko aplikacje producenta, ale zasadniczo każda aplikacja będzie w stanie zrobić z nich użytek, o ile developerzy będą tego chcieli.

Elementem odpowiedzialnym za dostosowanie aplikacji do urządzeń w Androidzie 14 jest biblioteka JetpackWindowManager, tworząca wartswę abstrakcji dla niskopoziomowego API WindowManager. Dzięki temu obsługa wielu nietypowych konfiguracji ekranu w aplikacjach będzie mogła być uniezależniona od parametrów konkretnego sprzętu.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Producenci smartfonów będą mogli dodawać do biblioteki obsługę swojego nietypowego sprzętu, takiego jak czujniki kąta rozwarcia zawiasu w formie rozszerzeń, ładowanych podczas uruchamiania aplikacji. Dzięki mechanizmowi rozszerzeń programy będą mogły w prosty sposób wyświetlać dla różnych konfiguracji zoptymalizowany dla nich układ obrazu. Przykładem takiego działania jest znane z modeli Pixel Fold i Samsung Z Fold wykorzystanie przedniego ekranu do prezentacji obrazu z głównego apatatu w trybie Selfie.

Zobacz także: Test Samsung Galaxy Z Fold5 – kończą mu się argumenty, ale nadal czaruje

Ustandaryzowanie obsługi drogą do zwycięstwa

Powstanie spójnego API dla Androida 14, umożliwiającego łatwe pisanie aplikacji na składaki to najlepsza droga do tego, by te się przyjęły na dobre, niezależnie czy mowa o Flipach czy Foldach. Obowiązująca dziś wolna amerykanka na dłuższą metę może być korzystna chyba tylko dla Samsunga, który będąc na rynku składaków najdłużej ma zarazem najbardziej dopracowane rozwiązania programowe, nawet gdy (coraz bardziej) nie nadążają ze sprzętem. Wprowadzenie niezbędnych elementów API do podstawowego systemu operacyjnego zlikwiduje przewagę OneUI i poprawi konkurencyjność, a więcej dostosowanych aplikacji to czysta korzyść dla klientów.