Apple łata irytujące luki w iOS i innych systemach – znowu

iOS 17.1.1

Oficjalna lista zmian, udostępniona na stronie apple jest dość enigmatyczna:

W rzadkich przypadkach Apple Pay i inne funkcje wykorzystujące NFC mogły nie być dostępne na modelach iPhone’a 15 po ładowaniu bezprzewodowym w niektórych samochodach.

Widżet aplikacji Pogoda na ekranie blokady mógł nie wyświetlać prawidłowo opadów śniegu.

iPhone 15 Pro Max 1 TB Tytanowy Błękitny

W pierwszym przypadku mowa oczywiście o problemach, które trapiły użytkowników najnowszych modeli iPhone 15 próbujących ładować swoje telefony przy bezprzewodowych ładowarek w samochodach BMW. W niektórych przypadkach prowadziło to do awarii modułu NFC i niedostępności wykorzystujących go usług, między innymi Apple Pay.

Drugim wymienionym wprost problemem jest nieprawidłowe działanie widżetu pogody na ekranie blokady, lecz poza tym uaktualnienie zawiera także najnowsze poprawki bezpieczeństwa, nie wymienione wprost w changelogu.

macOS, watchOS, iPadOS

Także pozostałe systemy Apple’a otrzymały wczoraj pakiety poprawek:

– w przypadku watchOS 10.1.1 pakiet także zawiera poprawki bezpieczeństwa, lecz poza tym usunięty został problem drenowaniem baterii w niektórych urządzeniach.

– iPadOS 17.1.1 zawiera poprawki bezpieczeństwa oraz usunięty został błąd w działaniu widżetu Pogody na ekranie blokady.

– w przypadku macOS Sonoma zestaw poprawek 14.1.1 zawiera enigmatycznie opisane poprawki bezpieczeństwa i błędów, bez żadnych szczegółów.

Większe zmiany dopiero w grudniu

Apple zdaje się niezbyt zadowolony ze stanu najnowszej wersji swojego systemu mobilnego. Sytuacja musi być na tyle poważna, że producent podjął nawet decyzję o chwilowym wstyrzmaniu prac nad iOS 18, by developerzy mogli skupić się na doprowadzeniu wersji 17.x.x do porządku, szczególnie że do tej pory nie wszystkie zapowiadane dla niej funkcje zostały udostępnione użytkownikom.

Istotna tu będzie nadchodząca w grudniu wersja 17.2, która ma przynieść poza poprawkami w działaniu Wi-Fi i wyłączeniem iPhone’ów w nocy właśnie zestaw nowości: aplikację Journal (dziennik?), łączone listy Apple Music, weryfikację kluczy kontaktów iMessage czy audio focus dla (niedostępnej w Polsce) aplikacji Fitness+.

Miejmy nadzieję, że grudniowy pakiet nie będzie obfitował w nowe poważne błędy do łatania…