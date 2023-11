Home Tech Apple w 2024 roku zaprezentuje nowe modele iPadów

Tegoroczne premierowe pokazy Apple przyniosły sporo nowości, lecz wielkim nieobecnym okazały się iPady. Nie ma raczej nadziei na to, by sytuacja w tym roku uległa zmianie, jest za to sporo przypuszczeń co do tego, co może wydarzyć się w 2024, a w centrum tych przypuszczeń jest zwykle dobrze zorientowany Ming-Chi Kuo.