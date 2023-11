Home Nauka Naukowcy odkryli wcześniej niewidzianą wodę w Atlantyku. Ciągnie się od Brazylii aż do Afryki

Tytuł artykułu wydaje się zawierać błąd. W jaki sposób można bowiem nie zauważyć wody w oceanie? Brzmi to trochę niepoważnie. Okazuje się jednak, że już od jakiegoś czasu naukowcy poszukiwali konkretnej masy wody w Oceanie Atlantyckim i nie mogli jej znaleźć. Teraz to się jednak zmieniło. Naukowcy znaleźli to, czego poszukiwali.