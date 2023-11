Wreszcie coś praktycznego. Ta bateria słoneczna naładuje wszystko, co jest w jej zasięgu

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie musimy ładować w gniazdku elektrycznym własnych telefonów, power banków czy smartwatchy. Zamiast tego mogłaby nam wystarczyć jedynie energia słoneczna i specjalna bateria opracowana przez naukowców z Uniwersytetu we Fryburgu. Niemieccy badacze opisali swój najnowszy wynalazek w czasopiśmie naukowym Energy and Environment Science. Może on ułatwić funkcjonowanie wielu urządzeń, z których korzystamy na co dzień.

Jak się domyślamy, głównym wyzwaniem w tworzeniu baterii słonecznych jest to, aby była ona jednocześnie wydajna, stabilna, bezpieczna i niewielkich rozmiarów. Niemiecki wynalazek zdaje się łączyć wszystkie te cechy, a co najważniejsze jest on zdolny do wytworzenia napięcia rzędu 4,2 V przy różnych warunkach oświetlenia. Zdaniem naukowców jest to obiecująca wartość, która może sprostać wymaganiom wielu urządzeń korzystających z Internetu rzeczy.

Bateria słoneczna do podręcznego ładowania. Niemiecki wynalazek wygląda obiecująco

Bateria słoneczna składa się z dwóch podstawowych części – komponentu fotowoltaicznego i akumulatora w funkcji magazynu energii. Pierwszy komponent stanowi wielozłączowe organiczne ogniwo słoneczne, drugim jest w dwujonowy akumulator litowy na bazie organicznego polimeru, który ma zdolność do przechowywania ładunku elektrycznego in situ pod oświetleniem – opisują w artykule autorzy.

Schemat budowy baterii słonecznej z podaniem dokładnych związków chemicznych budujących poszczególne warstwy / źródło: https://doi.org/10.1039/D3EE01822A, CC-BY-4.0

Podczas testów wykazano, że bateria słoneczna była w stanie się naładować w czasie krótszym niż 15 minut. Pojemność rozładowania wynosiła do 22 mAh/g. System osiągał potencjał rozładowania (ang. discharge potential) do 3,6 V przy gęstości energii 69 mWh/g i gęstości mocy 95 mWh/g.

Naukowcy wyjaśniają w swoim artykule, że ich bateria słoneczna wciąż wymaga wiele działań optymalizacyjnych. Nie patrząc na to, wydaje się ona cennym elementem w badaniach nad kompaktowymi urządzeniami ładującymi stosowanymi tam, gdzie wymagany jest niski pobór mocy. Ponadto niniejsze badanie ujawniło również potencjał, jaki tkwi w organicznych materiałach budulcowych wykorzystywanych w fotowoltaice i akumulatorach.