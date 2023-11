Cypress MEMS – przełomowa technologia solid-state dla słuchawek ANC. Zapowiada się ciekawie

Cypress to przetworniki korzystające z ultrasonicznej modulacji w celu zapewnienia odbiorcy bogatego brzmienia, w którym słychać wszystkie detale. Technologia ta ma trafić do wszystkich rodzajów słuchawek, w tym budżetowych. Jak to działa? Sekretem jest opracowana przez producenta technologia xMEMS.

Cypress ma zapewnić brzmienie pierwsza klasa

Przetworniki solid-state korzystające z xMEMS mają na celu przede wszystkim zapewnienie lepszego basu niż obecne rozwiązania, a także silniejszego ciśnienia akustycznego. W chwili obecnej parametry te wynoszą 140 dB i 20 Hz. Moduł Cypress ma wymiary 6,3×6,5×1,65 mm i posiada modulator, którego zadaniem jest tworzenie “akustycznej kopii” dźwięku źródłowego. Czyli odbiorca ma usłyszeć dokładnie to, co zostało nagrane. Jednocześnie zastosowana technologie ma zmieniać falę dźwiękową w energię akustyczną, co w rezultacie mocno podkreśli dźwięk.

Zastosowanie xMEMS pozwala na szybszą odpowiedź mechaniczną niż w przypadku obecnych rozwiązań, a także doskonale nadaje się do wspomożenia technologii redukcji hałasów (ANC). Ma być ona bardziej efektywna, jednocześnie cały czas zapewniając perfekcyjną jakość audio, a także w żaden sposób nie wpływając na opóźnienia oraz nie zwiększając zużycia mocy.

Jak zachwala Cypress Mike Housholder, mikrogłośniki xMEMS mogą już teraz zastąpić przetworniki magnetyczne na polu aktywnej redukcji hałasu. Równocześnie zapewniają nie tylko taką samą jakość dźwięku, ale są czterdziestokrotnie głośniejsze w niskich tonach.

Prototypy Cypress zostały już wysłane do wybranych użytkowników, a podczas targów CES 2024 (na początku stycznia przyszłego roku) mają być oficjalnie pokazane światu. Z kolei na jesieni 2024 ma ruszyć ich masowa produkcja. A ponieważ pojawią się one w każdym segmencie cenowym, być może zawojują rynek?