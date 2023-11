Home Nauka Droga Mleczna skrywa coś zadziwiającego. Astronomowie zajrzeli do serca naszej galaktyki

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to najbardziej zaawansowany technologicznie teleskop pozostający obecnie w użyciu. Dzięki jego zdolności do prowadzenia obserwacji w świetle podczerwonym, astronomowie mogą zaglądać tam, gdzie nie byłoby to możliwe z wykorzystaniem instrumentów działających w paśmie optycznym.