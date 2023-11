Oto Shahed-147. Nie dostrzeżesz go na niebie, ale on będzie wiedział o tobie wszystko

Iran stworzył nowego drona. Shahed-147 to potencjalnie idealny nowy bezzałogowiec szpiegowski

Shahed-147 to najnowszy bezzałogowy system lotniczy, zaliczający się do klasy dronów HALE, a więc tych cechujących się wysokim pułapem lotu i znaczną wytrzymałością lotu w ramach jednej misji. Jest to więc sprzęt znacznie bardziej zaawansowany w kwestii samego lotu od np. Bayraktarów TB2, zaliczających się do klasy MALE (średni pułap, wysoka wytrzymałość). Te wspomniane cechy zresztą łączą się bardziej, niż z pozoru może się wydawać, bo im wyżej lata dron, tym niższe opory musi pokonywać, co tyczy się zarówno grawitacji, jak i oporu powietrza.

Innymi słowy, dron Shahed-147 stanowi kluczowe wzmocnienie zdolności Iranu w zakresie rozpoznania i nadzoru powietrznego. Już na samym papierze ten bezzałogowiec wyróżnia się imponującym projektem i cechami, bo jego rozpiętość skrzydeł sięga 26 metrów, a maksymalny pułap dobija do prawie 18300 metrów. Wszystko to z wykorzystaniem silnika turbośmigłowego, który służy dronowi zarówno do oderwania się od ziemi z pasa startowego, jak i do wzniesienia się na odpowiednią wysokość. Wprawdzie nie poznaliśmy szczegółów co do wytrzymałości w locie, ale w grę wchodzi najpewniej dobre kilkadziesiąt godzin.

Podczas lotu “hen wysoko” Shahed-147 staje się szpiegiem idealnym, jako że wykorzystuje zarówno tradycyjny osprzęt do zwiadu, jak i nowoczesny element w postaci SAR, czyli radaru z syntetyczną aperturą. Ten zwiększa możliwości nadzoru drona, umożliwiając mu rejestrowanie obrazów w wysokiej rozdzielczości nawet w trudnych warunkach pogodowych lub wymagających środowiskach. Ta właśnie technologia stawia Shahed-147 jako potężne narzędzie do zbierania informacji, które zdolne do monitorowania dużych obszarów z wysoką precyzją.

Samo zaprezentowanie drona Shahed-147 stanowi istotny krok w rozwoju zdolności rozpoznawczych Iranu. Jego zaawansowane cechy i wyrafinowana technologia nadzoru sprawia, że może stać się kluczowym komponentem w rosnącym arsenale dronów szpiegowskich tego państwa, jednocześnie demonstrując rosnące możliwości kraju w technologii bezzałogowców powietrznych.