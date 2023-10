Irański dron kamikadze stał się potężniejszy. Shahed-136 sięgnął po silnik rodem z myśliwca

Iran ulepszył drona Shahed-136 do wersji odrzutowej

Jako sztandarowy przykład amunicji krążącej, Shahed-136 nie wyróżnia się na tle innych dronów kamikadze. Z jednej strony jest to więc latający bezzałogowiec z ładunkiem wybuchowym, a z drugiej precyzyjnie sterowany pocisk, którego w każdej chwili można “odwołać” z akcji na podstawie tego, co dron widzi w czasie rzeczywistym. Shahed-136 rozpoczyna swoją misję od wzbicia się w przestworza z szyny za pomocą specjalnej rakiety wspomagającej, która oddziela się od drona po procedurze startowej.

Tuż po tym do gry wkracza czterocylindrowy silnik MD-550, który rozkręca tylne śmigło na tyle, aby rozpędzić tego ważącego 200 kilogramów i długiego na 2,5 metra bezzałogowca o rozpiętości skrzydeł rzędu 3,5 metra do prędkości przelotowej na poziomie 185 km/h. Pokładowy zapas paliwa pozwala dronowi pokonywać dystans do aż 2500 km, a pokładowy system kieruje go na cel z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej oraz inercyjnej, którego finalnie zwalcza 50-kilogramowa głowica.

🔥 مشاهده شدن نسخه جدیدی از پهپادهای انتحاری خانواده شاهد در جریان مراسم رونمایی از مستند پرچم‌دار که این نسخه علاوه‌بر مجهز بودن به موتور مینی‌جت، به اپتیک نیز مجهز است. https://t.co/bMzPy08pqt pic.twitter.com/76jvqzmytz — MESHKAT (@projectmeshkat) September 26, 2023

Wspomniany napęd na bazie śmigła był do tej pory punktem rozpoznawalnym drona Shahed-136, ale era wyłączności spalinowego silnika dobiegła już końca, bo irański przemysł zaprezentował właśnie wariant tego bezzałogowca z napędem odrzutowym. Ten ma zapewniać możliwość rozwijania wyższej prędkości, a tym samym być odporniejszym na systemy obrony przeciwlotniczej wroga, choć z drugiej strony tego typu napęd generuje znacznie więcej ciepła, przez co zwiększona sygnatura termiczna drona będzie ułatwiać jego wykrywanie oraz zestrzeliwanie zaawansowanym pociskom z naprowadzaniem na źródło ciepła.

🔥 تیزر جدید مستند پرچم‌دار (روایتی تازه و جذاب از بخشی مهم از تاریخچه پهپادی ایران) pic.twitter.com/70IYC7ljUh — MESHKAT (@projectmeshkat) September 26, 2023

Shahed-136 z napędem odrzutowym został przedstawiony w zwiastunie nadchodzącego filmu “Parchamdar”, który będzie miał premierę w październiku. Przedstawia ewolucję technologii i produkcji dronów w Iranie, która nabrała tempa po rewolucji w 1979 roku, gdy relacje tego kraju z USA uległy pogorszeniu. Drony ewoluowały do kluczowej roli w strategii obronnej Iranu i dyplomacji międzynarodowej, a nawet stały się ważnym elementem eksportowym, patrząc po ostatnich osiągnięciach Rosji.

Dron Shahed-136 w odrzutowej wersji wydaje się mieć nie tylko nowszy napęd, ale też wbudowaną nawigację opartą na kamerze, która różni się od systemów kierowanych sygnałem satelitarnym jego poprzedników. Ta kamera może pomagać w nawigacji w czasie rzeczywistym lub wskazywać i angażować w określone cele, ale są to wyłącznie domysły, bo w gruncie rzeczy nie znamy zarówno szczegółów tego drona, jak i tego, jak to będzie z jego produkcją. Pewne jest jednak, że w wersji odrzutowej Shahed-136 może i będzie łatwiejszy do wykrycia, ale są szanse, że jednocześnie będzie w stanie omijać wiele starszych systemów obrony przeciwlotniczej, potencjalnie torując drogę dla mniej zaawansowanych dronów.