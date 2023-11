To nie wideo włączone od tyłu. Elektryczny hipersamochód Rimac Nevera ponownie zaskoczył świat

Wyjątkowy elektryczny hipersamochód Rimac Nevera

Elektryczny hipersamochód Rimac Nevera stanowi kulminację ponad trzech lat intensywnej pracy nad samym procesem dopracowywania projektu. W czerwcu 2021 roku, po wieloletnich przygotowaniach, Rimac ogłosił, że jego dzieło jest gotowe na wielki debiut, przyjmując nazwę od imponującej burzy na Morzu Śródziemnym. Oczekiwanie na to, aby Nevera zademonstrowała światu swoje pełne możliwości, było długie, ale bez wątpienia się opłaciło, czego dowodem jest jej status najszybszego elektrycznego samochodu na świecie z czasem rozpędzania się do setki w 1,81 sekundy i maksymalną prędkością rzędu 412 km/h.

Hipersamochód Rimac Nevera może poszczycić się jednym z najbardziej imponujących układów napędowych w świecie elektrycznych pojazdów. Jego serce stanowią cztery silniki elektryczne, po jednym na każde koło, które razem dostarczają potężną liczbę 1914 koni mechanicznych i 2360 Nm momentu obrotowego. Energii dostarcza im akumulator o pojemności 120 kWh, który umożliwia zasięg do 550 km na jednym ładowaniu.

Tym razem ten potężny hipersamochód postanowił wejść na wsteczny bieg i… ustanowić rekord Guinnessa w najwyższej osiągniętej prędkości jazdy do tyłu, rozpędzając się aż do 275,74 km/h i tym samym przebijając historyczne prędkości ustanawiane przez tradycyjne supersamochody z silnikami spalinowymi, takie jak V12 Lamborghini Miura.

Rekord został ustanowiony na niemieckim torze testowym Automotive Testing Papenburg, tym samym miejscu, gdzie Nevera wcześniej pobił 23 rekordy świata w jeden dzień. Za kierownicą siedział profesjonalny kierowca Rimaca, Goran Drndak, który podjął się ekscytującego wyzwania prowadzenia 1914-konnego potwora do tyłu z prędkościami, których wielu kierowców obawiałoby się osiągać, nawet jadąc do przodu. Ten wyczyn jest o tyle wyjątkowy, że cały projekt Nevera jest zoptymalizowany pod kątem ruchu do przodu, co tyczy się zarówno aerodynamiki, jak i systemów chłodzenia.