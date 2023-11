Jedzie pociąg z daleka, a świata nie truje, bo lit utylizuje. FLXdrive jest ucieleśnieniem marzeń ekologów

FLXdrive odmieni rynek lokomotyw do zadań specjalnych

FLXdrive to przełomowa lokomotywa, która w połączeniu z lokomotywą spalinową może zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla nawet o 30%. Z maksymalną pojemnością akumulatorów na poziomie 7 megawatogodzin (to tyle, ile znajduje się w około stu zaawansowanych samochodach elektrycznych) FLXdrive ma zapoczątkować nową erę efektywnego i zrównoważonego transportu kolejowego. Zwłaszcza że akumulatory lokomotywy mogą być ładowane za pomocą hamowania rekuperacyjnego, zamieniającego kinetyczną energię pociągu z powrotem na energię elektryczną, która zasila 4400-konny system, rozpędzając lokomotywę do 120 km/h.

FLXdrive jest aktualnie przygotowywana do rozpoczęcia regularnych 17000-kilometrowych podróży w 2024 roku, zmierzając do regionu Pilbara w Australii Zachodniej, a więc kluczowego centrum górnictwa. Ta podróż stanowi znaczący krok w kierunku redukcji śladu węglowego przemysłu kolejowego, co jest niezbędne, zważywszy na znaczące emisje związane z lokomotywami spalinowymi. Ich elektryczne, bezemisyjne alternatywy, takie jak FLXdrive, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu tych emisji, jako że sama ich praca bezpośrednio nie generuje dwutlenku węgla. Wykorzystując odnawialne źródła energii do ładowania, FLXdrive i podobne lokomotywy mogą więc przyczynić się do globalnych działań na rzecz zwalczania zmian klimatu.

FLXdrive to nie tylko technologiczny cud pod kątem redukcji emisji i utrzymywania prądu w pewnej “pętli” za sprawą hamowania rekuperacyjnego, które jest przeznaczone do odzyskiwania energii podczas zwalniania. Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania energią tej lokomotywy zapewnia optymalny rozkład mocy w całej podróży, a system zarządzania temperaturą akumulatorów z wykorzystaniem systemu chłodzenia cieczą gwarantuje wysoką wydajność nawet w ekstremalnych temperaturach, zapewniając niezawodność w wymagających warunkach.

Wprowadzenie do użytku opracowanej przez Wabtec akumulatorowej lokomotywy FLXdrive będzie stanowić przełomowy moment w przejściu branży kolejowej na zrównoważone praktyki. Potencjalne powszechne przyjęcie pociągów elektrycznych przełoży się na znaczące zmniejszenie śladu węglowego tej branży, co z jednej strony stawi czoła pilnym wyzwaniom środowiskowym, a z drugiej będzie wspierać innowacje i efektywność w transporcie.