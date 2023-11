Huawei rusza z ofertą z okazji Black Friday. Sporo sprzętów w promocyjnej cenie

Ruszyła promocyjna oferta Black Friday na sprzęty marki Huawei

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi sporo wydatków, z jakimi wiąże się kupowanie prezentów. Warto więc skorzystać z ofert, jakie pojawiają się z okazji Black Friday. Bardzo opłaca się elektronika, którą upolować można w dużo niższych cenach. Huawei dał nam ogromny wybór w tym roku, przeceniając nie tylko popularne smartwatche, ale również smartfony i słuchawki. Urządzenia dostępne będą dostępne u wybranych partnerów biznesowych – w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom i Komputronik. Nie ma też co długo zwlekać z zakupem, bo promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 27 listopada.

Huawei Watch GT 3 Pro

Fani stylowych smartwatchy mają ogromny wybór, na promocji znalazły się trzy męskie wersje Watch GT 3 Pro z kopertą 46 mm:

Classic za 1299 zł,

Sport za 1299 zł,

Elite za 1799 zł.

Na panie czeka natomiast model Elegant z 43mm kopertą i ceramiczną bransoletą w cenie 1899 złotych. Obniżki doczekała się też seria Huawei Watch GT 3. Tutaj również mamy spory wybór, bo dla pań producent przygotował modele o średnicy 42 mm, czyli Active i Elegant, za które w promocji zapłacimy odpowiednio 899 zł i 1099 zł. Dla tych, którym zależy na większej kopercie 46 mm, Huawei ma Watch GT 3 Active za 799 złotych. A jeśli zależy wam na znacznie potężniejszym zegarku, Watch Ultimate w wersji Voyage poleca się do zakupu w promocyjnej cenie 4199 złotych. Wersja Expedition dostępna jest natomiast za 3299 zł. Drogo, ale producent przygotował dla klientów gratis, bo do obu modeli Ultimate dorzuci słuchawki douszne FreeBuds 5 o wartości 699 zł (gratis lub za 1 zł).

Huawei Watch Ultimate

Jeśli natomiast szukacie smartfona, zerknijcie na króla mobilnej fotografii, czyli Huawei P60 Pro. W promocji znalazł się zarówno wariant czarny, jak i unikatowy perłowy. Ten model można kupić za jedyne 4499 złotych, a to naprawdę świetna oferta. W ofercie z okazji Black Friday znalazły się też na bezprzewodowe słuchawki dokanałowe FreeBuds 5i (czarne, niebieskie lub białe) – do kupienia za 329 zł.

Huawei P60 Pro

Pamiętajcie, że choć promocja trwa do 27 listopada, to Huawei zastrzega, że oferty obowiązują do wyczerpania zapasów, nie ma więc co czekać z zakupami na ostatnią chwilę.