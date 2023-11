Inteligentny dom za grosze? IKEA proponuje trzy nowe smart sensory, które nie zrujnują portfela

Nadchodzą trzej potężni nordyccy bogowie, a imiona ich Parasoll, Vallhorn i Badring! Wybaczcie, ale nazwy produktów w sklepach IKEA wielokrotnie wywołują u mnie trudne do powstrzymania wybuchy kreatywności. Szwedzki producent twierdzi, że wchodzi właśnie w nową kategorię produktów dla inteligentnego domu, których można używać do zarządzania i monitorowania swoich domostw z dowolnego miejsca na świecie. Brzmi ciekawie, więc pozwólcie na krótką prezentację zawodników.

A zatem po kolei: Parasoll to niewielki płaski czujnik montowany na drzwiach lub oknach, który powiadamia użytkowników o otwarciu lub zamknięciu obu punktów dostępu do domu. Vallhorn to bezprzewodowy czujnik ruchu spełniający normę IP44, który nadaje się do montażu w środku, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zasilany trzema bateriami AAA aktywuje oświetlenie po wykryciu ruchu, a kolor oraz intensywność tego oświetlenia można dostosować do własnych preferencji. Na koniec zostaje Badring, czujnik powiadamiający użytkowników o wykryciu wycieków wody, wysyłając powiadomienia mobilne lub aktywując wbudowany alarm.

Wszystkie nowe urządzenia mogą funkcjonować samodzielnie, ale za sprawą oprogramowania Zigbee z łatwością podłączymy je do bramki Dirigera i obsłużymy z poziomu aplikacji mobilnej IKEA Home Smart. Parasoll i Vallhorn trafią do sklepów sieci IKEA w styczniu 2024 roku. Na ostatni z czujników, czyli Barding, będziemy musieli poczekać nieco dłużej, do kwietnia przyszłego roku. A ceny? Parasoll otrzymał metkę o wartości 9,99 euro, Vallhorr kosztuje 7,99 euro, a Barding – 9,99 euro. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro za każdym razem wychodzi w okolicach 45-50 zł. Całkiem znośnie, prawda?

IKEA nadal pracuje nad dodaniem obsługi protokołu Matter

W temacie rozwiązań dla inteligentnego domu warto odnotować, że oczekiwanie na obsługę protokołu sieciowego Matter, pozwalającego spinać ze sobą ekosystemy różnych producentów, nieco się w przypadku szwedzkiego producenta przedłuża. Trwające opóźnienie jest jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że produkty IKEA już na obecnym etapie dobrze integrują się z innymi platformami. Biorąc pod uwagę problematyczny okres przejściowy związany z wdrażaniem nowego standardu wydaje się, że to pewien sposób na ominięcie problemów wieku dziecięcego.

Czytaj też: AENO Premium Eko Smart LED Heater – elegancki wybawca w zimowe miesiące

Z punktu widzenia firmy, dla której segment smart home jest nadal skromnym dodatkiem do ogromnego asortymentu, jest to chyba do zaakceptowania. Poza tym IKEA koncentruje się na tym, aby wszystko było tak proste, jak to tylko możliwe dla każdego, kto zagłębia się w inteligentny dom z kaprysu podczas typowych zakupów. Za kontrolę nad standardem Matter odpowiada stowarzyszenie CSA (Connectivity Standards Alliance), dawniej Zigbee Alliance, a wśród głównych członków są naprawdę najwięksi gracze, m.in. Amazon, Apple, Google oraz Samsung.