Klawiatura mechaniczna zapewniająca doskonałą jakość dźwięku? Poznaj Fiio KB3 HiFi

Klawiatury mechaniczne cieszą się uznaniem wielu osób na całym świecie. Są zazwyczaj niezawodne i mają bardzo długą żywotność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić w nich ułatwiające życie lub rozrywkę dodatki. Przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałem klawiatury mającej własne wejście na słuchawki. No i dzisiaj taką zobaczyłem.

Fiio KB3 HiFi nie tylko dla audiofilów

Klawiatura Fiio wygląda ogólnie jak dziesiątki innych podobnych “mechaników” – jej kolorowe przyciski są na poły przezroczyste, nie ma tu bloku numerycznego, a całość jest bardzo kompaktowa. Ale jeśli dobrze się przyjrzeć, po lewej stronie, na wysokości klawisza Esc, znajdziemy dwa wejścia słuchawkowe. Pierwsze to tradycyjny jack 3,5 mm, drugie przeznaczone jest na wtyczki 4,4 mm, jakie używane są w sprzęcie high-endowym. Same wejścia to jednak nie wszystko, aby zapewnić najlepszą jakość brzmienia muzyki czy też odgłosów z gier lub filmów.

Kluczem do sukcesu Fiio KB 3 są umieszczone w obudowie klawiatury przetworniki DAC. Sygnał przesyłany przez źródło jest przetwarzany z formy cyfrowej na analogową za pomocą konwerterów Cirrus Logic CS43131 i wzmacniaczy operacyjnych SGM8262, zapewniających moc wyjściową na poziomie 550 mW. Pozwala to na obsługę formatów 32-bit/384 kHZ z natywnym DSD256 – co daje jakość audio znacznie lepszą niż standardowe wyjścia urządzenia.

Czytaj też: Słuchawki gamingowe Sony INZONE H9 – coś poszło chyba nie tak

Jeśli chodzi o samą klawiaturę, zastosowano tu żółte przełączniki Gateron G Pro 3.0, które powinny doskonale nadawać się zarówno do grania, jak i pracy. Liczba przycisków wynosi 81, a całość ma podświetlenie RGB z możliwością wyłączenia. Jeśli go używamy, istnieje kilka predefiniowanych ustawień. Z prawej strony znajduje się bezstopniowe pokrętło regulacji głośności.

Obudowa została wykonana z aluminium magnezowego. Urządzenie zasila akumulator 4000 mAh. Fiio KB3 pracuje bezproblemowo zarówno przy systemach z rodziny Windows, jak i macOS. Na ile producent wycenia tą nietypową klawiaturę? Można obecnie nabyć ją za pośrednictwem AliExpress w cenie wynoszącej 673 zł. Kto chętny, może nabyć ją nawet dzisiaj.