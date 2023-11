Klimatyzacja to przeżytek. Oto idealna alternatywa, która nie pochłania energii i nie wymaga serwisu

Wyjątkowo biała ceramika jako pasywna klimatyzacja przyszłości

Badacze z City University of Hong Kong (CityU) dokonali znaczącego przełomu w zrównoważonych technologiach chłodzenia budynków, opracowując ceramikę o wysokim poziomie bieli, która drastycznie obniża temperaturę budynków, odbijając światło słoneczne i ciepło o rekordowej wręcz skuteczności. To innowacyjne rozwiązanie zostało inspirowane chrząszczem Cyphochilu i tak naprawdę zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości nie farbie, lecz unikalnej nanostrukturze, która efektywnie rozprasza prawie całe spektrum światła słonecznego. To właśnie dzięki temu osiąga refleksyjność słoneczną na poziomie 99,6% oraz emisję termiczną w podczerwieni na poziomie 96,5%, co przewyższa inne istniejące rozwiązania chłodzące.

Cechą wyróżniającą ten nowy materiał jest jego skład. Widoczne na zdjęciu “dachówki” są wykonane z glinu i oczywiście nie bez powodu. Dzięki postawieniu na glin, te “nowoczesne dachówki” nie tylko minimalizują absorpcję słoneczną, ale również charakteryzują się zwiększoną trwałością w obliczu warunków atmosferycznych. Istotną zaletą w porównaniu z innymi pasywnymi materiałami chłodzącymi i powłokami jest również ich odporność na degradację spowodowaną przez światło UV oraz zwiększona szybkość parowania wody, co dodatkowo przyczynia się do procesu chłodzenia przez parowanie. Gdyby tego było mało, ogień jest im niestraszny z racji możliwości wytrzymywania temperatury powyżej 1000 stopni Celsjusza.

Co najlepsze, tego typu materiał nie jest jedynie przykładem czegoś, co może zachwycić i nigdy nie wyjść spoza laboratorium i fazy prototypowania. Naukowcy poruszyli bowiem również kwestię jego skalowalności i produkcji, wskazując, że tego typu materiał może być łatwo produkowany masowo przy użyciu powszechnie dostępnych substancji, takich jak glin, a to poprzez dwuetapowy proces inwersji fazowej i spiekania. Dodatkowo, dla tych, którzy mogą uznać biały kolor za zbyt prosty, materiał może być wytwarzany w różnych kolorach i wzorach przez dodanie dodatkowych warstw.

Innymi słowy, tak oto mogła narodzić się prawdziwa dachówka przyszłości, która jest wręcz na wagę złota w krajach, w których żar regularnie leje się z nieba. Jednak dopóty, dopóki dzieło naukowców z CityU nie pokryje pierwszego komercyjnego domu, a zamówienia na nie będą ciągle spływać do fabryki, nie będziemy mogli mówić o rewolucji. Wszelkiego rodzaju dumnie zapowiadane i ogłaszane innowacje w laboratoriach już nas tego nauczyły.