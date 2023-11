Mercedes EQA 300 to elektryczny odpowiednik spalinowego Mercedesa GLA. Kompaktowy miejski SUV, stworzony do manewrowania w zatłoczonych aglomeracjach. Auto nieduże, co by nie powiedzieć, że wręcz zgrabne, ale z bardzo przestronnym wnętrzem efektownie podświetlonym przez wszechobecne kolorowe LED-y.

Mercedes EQA nie jest demonem prędkości, ale jak przystało na elektryka, wystarczy mrugnąć, a na liczniku mamy już maksymalne dozwolone prędkości miejskie. Trzeba stanąć obok naprawdę szybkiego auta, aby nie wystartować spod świateł szybciej niż inni kierowcy.

Ceny Mercedesa EQA 300 zaczynają się nieco powyżej progu 200 tys. zł, co na tle rynku aut elektrycznych nie jest wygórowaną kwotą. Ale… nie zapominajmy, że to nadal Mercedes, więc w cenniku znajdziemy wiele elementów podnoszących cenę auta, o których dowiecie się z naszego materiału wideo.

Mercedes EQA jest już dostępny w odświeżonej wersji

Mercedes EQA 300 trafił do nas w dość niefortunnym momencie, bo tuż przed wprowadzeniem do sprzedaży odświeżonego wariantu. Na szczęście zmiany są głównie bardzo kosmetyczne i nie miałyby wpływu na recenzję.

Główną nowością jest czarny panel na przodzie auta, który w zależności od wariantu może być pokryty charakterystycznymi gwiazdkami. Tutaj pojawi się też nieco zmieniony wygląd zderzaka oraz przednich świateł połączonych pasem świetlnym.

We wnętrzu zniknie touchpad umieszczony na tunelu środkowym oraz pojawi się nowy wariant wykończenia z drewna limonkowego, również ze wzorem gwiazdy oraz kierownica najnowszej generacji. Nagłośnienie Burmester dostanie opcjonalną obsługę Dolby Audio i pojawi się również udoskonalona wersja asystenta głosowego.

Zoptymalizowane oprogramowanie auta ma zwiększyć jego zasięg. Mercedes deklaruje przejechanie nawet 560 km na pojedynczym ładowaniu. Samo ładowanie zostało usprawnione dzięki dodaniu obsługi Plug & Charge, czyli rozpoczęcie ładowanie już po podpięciu wtyczki, bez konieczności autoryzowania procesu w aplikacji lub za pomocą karty.

Odświeżony Mercedes EQA jest już dostępny w cennikach i wygląda na to, że jego ceny pozostały na niezmienionym poziomie.