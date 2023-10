Home Wideotesty Wideorecenzja Honda CR-V e:PHEV – czy to Plug-In prawie doskonały?

Honda CR-V e:PHEV to szósta generacja popularnego modelu i pierwszy Plug-In Hondy w Europie. Jako pierwsza redakcja mieliśmy okazję przetestować go na polskich drogach i nie mogliśmy przegapić okazji, aby pokazać Wam go w materiale wideo.