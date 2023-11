Obejrzyj nagranie ukazujące to, jak niebezpieczni są aktualnie powietrzni skrytobójcy

Turecki dron kamikadze ALPAGU zaprezentowany w akcji

ALPAGU został opracowany przez STM, a więc czołową turecką firmę obronną i w ogólnym rozrachunku stanowi znaczący postęp w dziedzinie wojskowych dronów. Jako system amunicji krążącej o stałym skrzydle, jest dostosowany do wojny asymetrycznej lub operacji antypartyzanckich. Jednak system ALPAGU jest znany przede wszystkim ze swojej zdolności do autonomicznego angażowania celów przy minimalnych szkodach ubocznych oraz śledzenia i atakowania ruchomych celów.

Amunicje krążące, czy po prostu drony kamikadze, takie jak ALPAGU, reprezentują sobą zupełnie nową klasę broni. W przeciwieństwie do tradycyjnych pocisków o ustalonych trajektoriach i z góry określonymi celami, ta broń może krążyć w powietrzu, aktywnie szukać celów i angażować je na podstawie kontroli operatora lub autonomicznego podejmowania decyzji. Ta zdolność czyni je idealnymi do szeregu zastosowań wojskowych – od niszczenia wrogich systemów obrony do zapewnienia wsparcia taktycznego.

ALPAGU jest obsługiwany przez pojedynczego operatora, który to wprawia drona w ruch za pomocą pneumatycznej wyrzutni, co podkreśla łatwość jego wdrażania i obsługi. W przestworzach ten bezzałogowiec może unosić się przez 15 minut i pokonywać dystanse do 10 kilometrów, aby finalnie przeprowadzić bezpośredni atak swoją poniżej 300-gramową głowicą bojową. ALPAGU jest wyposażony w tryby przerwania misji w locie i awaryjnej autodestrukcji, co dodaje cenne warstwy elastyczności i bezpieczeństwa do jego operacji, w których to skuteczność potwierdził w czerwcu 2021 roku, a więc podczas rozległych testów przedsięwziętych przed wdrożeniem.

Jako że ALPAGU to przykład mikrodrona, wyróżnia się on swoim niewielkim rozmiarem i lekką konstrukcją, jako że jego rozpiętość skrzydeł mierzy 70 cm, a waga sięga 1,9 kg. Z jednej strony uniemożliwia to mu atakowanie celów średnio i ciężko opancerzonych, ale z drugiej umożliwia utrzymanie ceny na bardzo niskim poziomie około 10000 dolarów za jeden egzemplarz. W akcji możecie obejrzeć go powyżej, bo krótkie nagranie przedstawia cały proces jego wykorzystania na froncie – od wystrzelenia z pneumatycznej wyrzutni aż po bezpośrednie zaangażowanie ludzkich celów.