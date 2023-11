Niemcy tworzą zaawansowaną broń. Pomoże im w tym nieoczekiwany sojusznik

Niemcy tworzą pociski manewrujące 3SM. To jeszcze ptężniejsze NSM

Ogłoszona niedawno współpraca między Norwegią a Niemcami nad rozwojem pocisku manewrującego 3SM stanowi postęp w nowoczesnej technologii wojskowej. Projekt ten jest realizowany przy współudziale Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) i Diehl Defence, sygnalizując pogłębianie się strategicznego sojuszu w dziedzinie obronności. Pocisk 3SM nie będzie jednak zupełnie nowy. W rzeczywistości będzie to ewolucja pocisku Naval Strike Missile (NSM), który znalazł już zastosowanie w różnych krajach, a w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech i Norwegii.

Pocisk 3SM ma na celu przekroczenie granic obecnej technologii rakietowej poprzez kilka udoskonalonych możliwości oraz cech. Ma rozwijać prędkość ponaddźwiękową, potencjalnie przewyższając wiele obecnych systemów obronnych i skracając możliwy czas reakcji przeciwnika na nadchodzący atak. Ponadto będzie mógł atakować bardziej odległe cele, jednocześnie zachowując bezpieczną odległość platform startowych od potencjalnych kontrataków, a już podczas lotu, będzie jeszcze lepiej ukrywał się przed wrogimi radarami, a na dodatek jeszcze lepiej identyfikować i angażować cele. Wszystko dzięki zaawansowanym technikom stealth oraz bardziej wyrafinowanym systemom naprowadzania i rozpoznawania celów.

Wprowadzenie pocisku 3SM do arsenałów Norwegii i Niemiec będzie miało znaczące strategiczne i operacyjne implikacje. Zapewni on bowiem przewagę jakościową w scenariuszach bojowych na morzu i lądzie, a to szczególnie tam, gdzie kluczowa jest szybkość i precyzja. Kompatybilność 3SM z istniejącymi platformami NSM oznacza również, że można go zintegrować z obecnymi systemami obronnymi bez konieczności przeprowadzania ich rozległych modyfikacji, co zapewnia opłacalną ścieżkę modernizacji możliwości wojskowych obu narodów.

W globalnym kontekście wojskowym stworzenie pocisków 3SM oraz ich udane wprowadzenie na służbę, postawi Norwegię i Niemcy na czele technologii rakietowej. Pocisk ten można porównać do innych znaczących pocisków ponaddźwiękowych, takich jak amerykański SM-6, Oniks czy jego indyjskiej wersji BrahMos. Jednak na tę chwilę opisywanie 3SM to wręcz wróżenie z fusów, bo jego dokładne parametry wydajności, takie jak jego maksymalna prędkość, dokładny zasięg i specyfika technologii ukrycia, pozostają owiane tajemnicą. Wiemy jednak, że samo oficjalne rozpoczęcie projektu 3SM miało miejsce 23 listopada 2023 roku, a harmonogram przewiduje pierwsze testy lotnicze na rok 2025 i pierwsze dostawy pocisków już na służbę na 2029 rok.